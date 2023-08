ZA DRAŠKOVU ODLUKU NE POSTOJI NIJEDAN PAPIR! Desingerica progovorio o zabrani i moralistima Ti vaspitavaš dijete, ne ja!

Reper Dragomir Despić, koji se poslednjih nedelja nalazi na meti brojnih negativnih komentara, i zabrane nastupa u Banjaluci, progovorio o odluci gradonačelnika Draška Stanivukovića, ali i lažnim moralistima kojima smeta što "pravi pare"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković nedavno je izjavio reperski dvojac Desingerica i Pljugica, neće moći da pjevaju u Banjaluci.

Ubrzo je stigao i odgovor Desingerice, ali su uslijedile i provokacije na račun gradonačelnika. Stanivuković je brzo reagovao, te istakao da je "još sigurniji u svoju odluku", kao i da će svako ko privatno angažuje ovaj dvojac snositi posljedice.

Sada se Despić ponovo dotakao odluke gradonačelnika Banjaluke i rekao da "on građanima brani da budu srećni".

"Znam mnogo toga lošeg o Stanivukoviću. Za razliku od njega, ja ne zloupotrebljavam svoj položaj. On građanima Banjaluke brani da budu srećni. Hajde sada realno da pričamo. Zamisli ja, kao gradonačelnik Beograda, zabranjujem ljudima drugačijeg seksualnog opredjeljenja da uđu u grad. To ne bi bilo normalno. Nije normalno braniti ljudima da budu srećni. Oni koji mene slušaju su prvenstveno srećni. Za Draškovu odluku ne postoji nijedan papir. On trguje uticajem. Kao čelnik Banjaluke, on bi morao da stane iza mišljenja svih građana", rekao je Desingerica na "Informer".

On je rekao i kakvo mišljenje ima o tome da loše utiče na omladinu.

"Ne znam zašto ja loše utičem na decu. Zato što pravim pare? Zato što imam ženu i dijete? Zato što vozim dobar auto, živim kao Bog? Ja bih volio da moje dijete bude uspješno kao ja. Najbitnije je imati zdravu porodicu, a ja to imam. Tuđa djeca nisu moj problem. Ja stvaram muziku za odrasle. Ti kao roditelj vaspitavaj svoje dijete kako želiš. To nije moja uloga".