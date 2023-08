"JA NA SPRATU, A ON DOLE DOVEO LJUBAVNICU": Pevačica uhvatila muža na delu - "Izašla sam i čekala ih ispred vrata!"

Pevačica Nela Bijanić je otvoreno u jednoj emisiji govorila o krahu braka

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevačica Nela Bijanić svojevremeno je, gostujući u jednoj emisiji, ispričala detalje "filmske prevare" koja se odrigrala u njenoj kući.

Nela je više od 10 godina bila u braku sa estradnim menadžerom Rajkom Miljanovićem s kojim je dobila sina Olivera, a u pomenutoj emisiji je ispričala i kako je supruga uhvatila "na delu".

"To je razdoblje kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam da vidim dokle to može da ide. Bila sam na spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da ne može da uđe na vrata, a ja sam istog trenutka rekla da je neko sigurno dole. Nije mi verovao", rekla je Nela i nastavila:

"Čula sam da on priča s nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je s nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više ne dolazi u kuću u kojoj ja živim. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektnim odnosima", rekla je pevačica.

