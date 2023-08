IMAM ŠMINKU, ALI VIDI SE DA IMAM BORE! Dragana Katić ponosna na svoje godine - "Kod nas su žene 40+ PRECRTANE"

Dragana Katić je napunila 58 godina i i dalje je među najlepšim voditeljkama na Balkanu, a bore - ne krije ih!

Dragana Katić se vratila s letnjeg odmora na kojem je proslavila 58. rođendan i napunila baterije za predstojeću sezonu emisije "Nikad nije kasno", a njenom izgledu priča se gotovo uvek kada se pojavi, jer važi za jednu od najlepših voditeljki, ali i najvećih dama.

"Ja sam u junu napunila 37 godina profesionalnog rada, kada sam baš prvi put se pojavila na televiziji Beograd i nekako posle tih 37 godina ja imam svoje rituale kada zaista zahvalim Gospodu da još uvek radim, postojim, imam snage, elana, da radim projekat koji volim, emisiju, sa ljudima koje volim. To je Božja privilegija, nešto na čemu treba da budeš zahvalan i nešto što treba da te ispuni apsolutno za ceo život. Meni se to posrećilo sa ovim projektom. Kod nas žene 40 plus, 50 plus - to je precrtano. Ja se nadam da ću svoj jubilarni šezdeseti dočekati na sceni 'Nikad nije kasno'", ispričala je voditeljka, koja ponosno nosi svoje godine, ali i bore i velika je inspiracija mnogim ženama.

"Ne potenciram zbog sebe, potenciram zbog ljudi koji imaju godine i koji dođu u određene godine i logično da se suočiš sa tim da si većinski vlasnik svog života, da stariš, da se dešavaju promene što vidne, što ne. To uvek naglasim zbog ljudi koji to doživljavaju isto kao i ja, obraćam se svojim saputnicama", rekla je, pa im poručila: "Ja sad imam šminku, ali vidi se da imam bore, sve se to vidi. Šminka, ajde, budemo lepi sređeni, ali postoje stvari koje se vide, koje je neminovno da se vide. Nema čarobne formule, ta formula je u nama, nije spolja, unutra je. Radimo na njoj i ona izbija iz nas".