"ŠTA SI TO OBUKLA? KAO KVOČKA SI" Voditeljka Granda o odnosu sa Sašom Popovićem - U šali aludira na moju kilažu! (VIDEO)

Voditeljka Dragana Katić bila je gošća emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je govorila o svom odnosu sa Sašom Popovićem.

Dragana Katić koja ima višegodišnju saradnju sa Sašom Popovićem, jednom prilikom je otkrila zašto direktor Grand produkcije prvo nije hteo da je zaposli i kako se šokirao kad je video, a sada je ispričala kako ju jednom prilikom kritikovao zbog garderobe i poslao je da se presvuče.

Za Popovića kaže da je surovi profesionalac koji ne meša poslovno i privatno i koji vodi računa o apsolutno svakom detalju.

"Što se voditelja tiče on je strašno vodio računa kako se ko oblači. Sećam se kada se pojavio modni trend širokih suknji od tafta. Dopadalo mi se to i zaista je tada bilo moderno. Ja sam došla na jedno snimanje u takvoj jednoj širokoj suknji sa onim faltama. On kad me je ugledao, izlazi iz režije i pita me: 'Šta si to obukla?!'. Ja mu kažem: 'Pa Saša što?'. On kaže: 'Pa kao kvočka da si, samo pilići što ne izlaze, vidi koliko je to široko! To nije voditelj Grand šoua. Imaš ti nešto drugo da se presvučeš?'. Rekla sam mu da imam, ali da je to obično. On je rekao: 'Presvuci se ti u to obično, a ovo moderno ostavi za drugi put'", rekla je voditeljka.

Kaže da je Popvić vodio računa i o kilaži voditelja: "Imao je običaj da komentariše aludirajući na moju kilažu sa kojom ponekad imam problem: 'Dobra si sada, možemo da obnovimo ugovor!'. U šali naravno".