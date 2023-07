OSTAVIO JE PRED POROĐAJ DA SAMA ODGAJA BLIZANCE! Otac Draganine djece je preminuo i nikada nije platio alimentacije!

Voditeljka Dragana Katić retko je govorila o ocu svoje dece koji ju je napustio pred porođaj, a kasnije i preminuo.

Dragana Katić koja je jednom prilikom je otkrila zašto direktor Grand produkcije, Saša Popović prvo nije htio da je zaposli i kako se šokirao kad je vidio, na malim ekranima uvijek je srećna i nasmejana, a malo je onih koji znaju za najbolnije trenutke kroz koje je prolazila.

Voditeljka je prolazila kroz nedaće iz kojih je izašla jača, a iza osmeha se krila i priča o njenom bivšem partneru. On ju je ostavio dok je bila u drugom stanju, a onda je rodila blizance Bojana i Bobana, koje je sama odgajala. Prije nekoliko godina taj muškarac je preminuo, a voditeljka je sve opisala.

"Otac moje djece je ujutru umro, a ja sam tada morala da idem da završim sve sa njegovom bivšom suprugom, sa svojom djecom, njihovom sestrom i posle toga da snimam 'Nikad nije kasno'. To je moj posao, vas gledaju milioni, od vas se očekuje maksimum, ako ne možete da date maksimum, onda je bolje da se povučete i ne radite", izjavila je Dragana.

"Odlučila sam sama da rodim decu, njihov otac je do određenog perioda učestvovao u njihovom odrastanju, kasnije manje, ali kontakti su uvijek postojali. Deca su do poslednjeg dana sa njim bila u kontaktu, tu nema zbora. Nijednog trenutka nije bio bitan moj i njegov odnos, nego samo neispunjenje njegovih obaveza prema djeci, ali to smo sada zaboravili i nećemo se vraćati na nešto što je bilo i pričati o nekome ko nije prisutan, ni fizički ni mentalno na ovom svijetu. To je zatvorena tema. Dok je bio prisutan, ja sam govorila kako je bilo, a onda je i on mogao da odgovori i kaže da li sam u pravu ili ne. Bio je sudski proces. On sada nije tu i ne može da odgovori na bilo šta što bih ja rekla“, dodala je tada voditeljka za Story.

Nešto ranije, Dragana je odlučila da tuži oca svoje djece za neisplaćene alimentacije - "Kada sam donijela odluku da to učinim, nas troje smo sjeli i obavili jedan krajnje otvoren razgovor. Objasnila sam im da sam, kao roditelj, odlučila da preko suda tražim svoja prava. Rekla sam im da mogu da budu uz mene ili ne, ali samo istinom, i da tužba jeste moja, ali da će i oni u jednom trenutku morati da se pojave kao svjedoci i, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, daju izjave i stave svoj potpis na ono što su rekli. Traženje prava na ono što im pripada ne menja činjenice, pre svega da je to njihov otac, da je deo njihovog života i da to ne znači da će prekinuti kontakt sa njim, niti ga promjeniti. Nose njegovo prezime i treba da ga prihvate onakvog kakav jeste", ispričala je Dragana tada za jedna magazin.

