KO JE MAJKA VIDOJA RISTOVIĆA? Razvela se od Miše Grofa i prestala da govori sa Nikolinom - evo šta je voditeljka otkrila

Nikolina Pišek je ponovo u centru pažnje zbog porodice njenog preminulog supruga Vidoja Ristovića. Sa ocem se prepucava u medijima, a o Vidojevoj majci je rekla ovo...

Izvor: Kurir/A.J.Panić

Voditeljka Nikolina Pišek ponovo je u centru pažnje domaćih medija, nakon što je u jednom intervjuu otkrila da je "sve što se pisalo za drugu ženu, maserku... istina". Istom prilikom je potkačila oca pokojnog supruga Vidoja Ristovića Mišu Grofa, ali i otkrila u kakvim je odnosima sa njegovom majkom.

"U to vreme sam bila sa Vidojevom majkom u kontaktu, a danas nisam ni sa jednim članom svoje bivše porodice. Ja kada sam se udavala, naivno sam verovala da se udajem za sina, a ne za oca. Svi imamo te neke čudne situacije u porodicama i ne moraju sve porodice biti bliske i povezane. S njegovom majkom sam imala neke normalne odnose koji to sad više nisu", rekla je Nikolina u emisiji "Skip or Beep".

Vidojevu majku Mariju nikada nismo imali prilike da vidimo u javnosti, a nažalost prvi put kada se za to ukazala prilika, bila je na sahrani sina. Tada joj je pozlilo, pa su članovi porodice morali da je smiruju i smeste ja da sedne u kolica i dali joj čašu vode.

Marija se davno razvela od Miše Grofa, ali su ostali u dobrim odnosima.