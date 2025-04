Igrao balet, pa završio u filmu o kojem priča cijeli svijet: Opčinio pripadnice ljepšeg pola, a rešavao slučaj s Poaroom

Ko je glumac iz hit filma "The life list"?

Izvor: YouTube/Netflix

Priča o Aleks Rouz, junakinji filma "Life list" na Netflixu, postala je fenomen na ovoj platformi posle samo nekoliko dana. Romantični film je trenutno najgledaniji na platformi Netflix u cijelom svijetu, a brojni parovi, navodno, raskidaju nakon što ga odgledaju.

Radnja ovog emotivnog ostvarenja prati Aleks Rouz koja nakon smrti svoje majke Elizabet ispunjava listu ciljeva koje je zapisala još kao tinejdžerka, kada je imala samo 13 godina. Kako ispuni koji "zadatak", tako od majčinog advokata Breda dobija DVD s novom majčinom porukom.

Ukoliko niste gledali film - ne čitajte dalje!

Jedan od zadataka je da pronađe ljubav svog života, i na kraju se ispostavlja da je to upravo Bred, majčin advokat.

Njega igra glumac Kajl Hamilton Alen (31), američki glumac kojeg smo gledali u ostvarenjima "American Horror Story: Apocalypse", "West Side Story", "The In Between" i sada "The Life List".

Rođen je u Livermuru u Kaliforniji, a od malena je trenirao gimnastiku. Išao je u baletsku akademiju u Vašingtonu, u čuvenu "Kirov akademiju baleta", ali je odustao i okrenuo se modelingu i glumi.

U početku je snimao reklame, pojavio se i u jednom spotu, a 2015. se pojavio u drami "The path" sa Aronom Polom i Mišel Monahen. 2019. godine je glumio Balkana u Spilbergovom ostvarenju "West side story", adaptaciji brodvejskog mjuzikla.

West side stori - Džetsi Izvor: YouTube/DisneyMusicVEVO

2023. godine smo ga gledali u hit filmu "Haunting in Venice" pored Herkula Poaroa (Keneta Brane), gdje je igrao lik bivšeg vjerenika ubijene Ališe Drejk.