TRAŽI DA MU VRATI 800.000 EURA! Miša Grof podnosi NOVU tužbu protiv Nikoline Pišek - "Naplatiće joj i poslednji cent"

Svekar i snaja, Miša Grof i Nikolina Pišek, ne smiruju se ni posle toliko vremena, a sada je na red došla i vila u Zagrebu.

Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, otkako mu je preminuo sin Vidoje Ristović, s Nikolinom Pišek je u lošim odnosima zbog podjele imovine, a sada je najavio novu tužbu za snaju, iako ih je proteklih mjeseci bilo na pretek.

Ovog puta Miša Grof sudskim putem od voditeljke traži da mu vrati 800.000 eura, za koje tvrdi da je pozajmio njoj i sinu za kupovinu i renoviranje vile u Zagrebu, gdje su planirali da žive. Slično je pokušao da uradi i pred pravnim organima u Hrvatskoj, ali je tamo izgubio spor, pa tužbu sada želi da podnese u Srbiji.

"Miša Grof je odlučio da po svaku cijenu istjera svoje i da od Nikoline naplati i poslednji cent. Nada se da će sud u Srbiji donijeti drugačiju odluku od onog u Hrvatskoj, gdje je tražio da se donese zabrana prometa nekretnina kako Nikolina ne bi mogla da proda kuću koju su ona i Vidoje kupili dok je on bio živ. On je više puta odlazio na ročišta u Zagreb, jer nije odustao od tvrdnji da im je redovno slao novac. Nikolina je negirala da je on pomagao nju i njenog supruga finansijski, ali Miša Grof tvrdi da on ima dokaze da je u pravu ", ispričao je sagovornik upućen u ovaj slučaj za Kurir.

"Viktor je angažovao čitav tim advokata kako bi prikupili sve dokaze za sud, jer mu je vrlo stalo da ovaj slučaj dobije. On stalno govori kako ima mnogo dokaza napismeno, ali to nikad nikom nije pokazao. Čak i Vidojev dnevnik, koji je više puta pominjao, niko nikad nije vidio od porodice, niti iko zna da je njegov pokojni sin pisao bilješke. Miša Grof na suđenje u Zagrebu nije priložio nikakve dokaze, zbog čega mu je sud odbacio tužbeni zahtjev", navodi izvor.

Ristović se povodom ovoga nije odazivao na pozive, dok je broj Nikoline Pišek bio nedostupan