REDOVNO KUPUJEM KOD KINEZA, IMAM STVARI I OD 100 DINARA: Aleksandra Prijović priznala - Bolje mi je tamo, nego u Dioru!

Aleksandra Prijović nije od onih koji kupuju samo skupu garderobu, već često zalazi i u blok 70 - to joj je, kaže, omiljeno mjesto za šoping.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Iako je Aleksandra Prijović danas jedna od najtraženijih pjevačica i ima para da sebi i svojima priušti sve što želi, a nedavno je rasprodala Arenu i zakazala drugi koncert, priznaje da najviše voli da kupuje kod Kineza.

Aleksandra nije kao većina njenih koleginica koje robuju modnim trendovima i pate od skupih stvari i luksuznog života, već vodi skromniji život.

"Kada sam bila dijete, uvek sam kupovala ono što sam u tom trenutku sebi mogla da priuštim. Volim što danas mogu sve sama sebi da kupim i da sebi priuštim i neke stvari koje su možda i skuplje. I to niko ne može da mi prebaci. Imam stvari i od 100 dinara. Evo, priznaću sad nešto, ali najiskrenije. To znaju moji prijatelji - moje omiljene radnje su kineske. To moram da kažem", izjavila je Aleksandra za Kurir, pa dodala: "Pored svega što kupim i skuplje i jeftinije od stvari, ostala mi je posebna emocija kada su Kinezi u pitanju (smijeh)".

Mnoge će ovo njeno priznanje da ide u šoping kod Kineza iznenaditi, a objasnila je zbog čega uvijek rado odlazi tamo.

"Kada sam bila mala i pošto su mi roditelji bili razvedeni, uvijek sam išla kod bake i deke, ali i kod tate, i uvijek smo se nalazili na granici. I kada su deka i baka dolazili po mene, uvijek smo u 'jugu' pričali šta ćemo kupiti kod Kineza. Meni je to nekako ostalo od djetinjstva i sad kad uđem u kinesku radnju, ne znam gdje prije da gledam", iskrena je Aleksandra.

"Odem i tri sata ne mogu da izađem iz radnje. To je neki osjećaj... Bolje mi je kod Kineza, nego u 'Dioru'! Brže izađem. Poslednje što sam kupila je neki kostim za Akija, koji sam znala da ću tamo da nađem. Tamo sve ima", naglasila je pjevačica kada su je pitali da li zaista odlazi kod Kineza u blok 70.

Pogledajte 04:38 "BOLJE MI JE KOD KINEZA NEGO U DIORU" Aleksandra Prijović otkrila detalje koje nismo znali, pa spomenula koleginice: Ima ih... Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

BONUS VIDEO: