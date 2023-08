"MISLILA DA KRIJEM ŽENU, PRETURALA MI PO STVARIMA!" Haris Džinović raskrinkao Melinu - šok priča o slavnom paru!

Haris Džinović otkrio je da na samom početku njegove ljubavi sa Melinom nisu baš cvjetale ruže.

Melina i 30 godina stariji pjevač Haris Džinović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni i ponosni su roditelji dvoje djece sa kojima žive u raskošnoj vili na Senjaku, čija se vrijednost procenjuje na oko 2 miliona eura.

Danas njeguju miran i harmničan odnos, ali je Melina jednom priznala da prve tri godine braka nije bilo tako. Bila je veoma ljubomorna, a o tome je sada govorio i Haris. Pjevač je otkrio da su na samom početku veze postojale velike trzavice, kao i da je Melina sumnjala da nije jedina sa kojom se viđa.

"Kad je Melina došla prvi put kod mene u trenucima kad smo se zabavljali, žena je bila u šoku jer nije mogla da vjeruje da živim sam. Sve je bilo sređeno i pod konac u stanu, sve je na krevetima bilo zategnuto do tančina, pa je mislila da je lažem i da sa mnom živi neka žena koju krijem. Mislila je da nema šanse da ja to sve sređujem i peglam. Posle joj je bilo jasnije ko sam. Tad je počela da tumba po stvarima u stanu ne bi li našla neku žensku stvar, nešto što će da ukaže na to da pored nje postoji još neka žena u mom životu, ali nije našla nijedan trag! Kasnije je vidjela koliko je sati i shvatila je da sam stvarno takav", tvrdi Džinović.

Melina je svojevremeno priznala navedeno:

"Bila sam kao pravi psihopata, a sada me je sramota što sam ga progranjala tokom prve tri godine braka. Provjeravala sam mu telefone, kreditne kartice i postavljala trik pitanja koja su njemu bila smiješna, a ja sam mislila da sam mnogo pametna. Sada smatram da je takvo ponašanje ponižavajuće za ženu, ali budući da ga tri godine nisam uhvatila u prevari, odlučila sam da prestanem sa takvim postupcima i ljubomora je nestala", ispričala je ona.

