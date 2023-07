"BIO SAM U ZATVORU ZBOG DROGE, VIŠE PUTA!" Šok priznanje u emisiji uživo - reper bez zadrške o prošlosti, donio ODLUKU!

Popularni reper Sajfer u emisiji uživo ispričao je svoju životnu priču i otvoreno govorio o problematičnoj prošlosti.

Izvor: pink tv / screenshot

Nakon što je Sara Jo u emisiji "Amidži šou" otvoreno potkačila koleginicu Milicu Pavović, veliku pažnju na sebe skrenuo je reper iz Sarajeva Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer, koj je podijelio svoju životnu priču.

O problematičnoj prošlosti govorio je bez zadrške i otkrio da je iza rešetaka završio zbog droge, kao i da mu to nije bio prvi put. Živeo je na ivici zakona, ali je kriminal za njega sada prošlost. Trenutno je posvećen muzičkoj karijeri, supruga mu je menadžer i želi još više da postigne na sceni.

"Bio sam malo u zatvoru, što kaže kolega, nisam slušao. Za ličnu upotrebu, a njima se učinilo puno. Meni je tada bila taman... Kažu pun gepek, nema veze. Sad sam u komercijalnom svijetu i uživam i osjećam se top. Takav je bio splet okolnosti. Uvijek sam bio na ivici zakona, nije mi to ni prvi put, više puta sam bio privođen. Sloboda je neprocjenjiva. Sada samo repujem o ljubavi, ženama i lijepom životu. Nisam to nikada ni potencirao, kod nas na Balkanu ti odmah otkažu svi sponzori, a da sam negdje u Americi, sa tom pričom bih imao jaču karijeru", rekao je reper i dodao:

"Savjetovali su me da idem s tom pričom po televizijama, ali ja nisam htio. Hoću da me ljudi znaju po muzici, po novim pjesmama. Ne osvrćem se na to, bitno je da se iz takve priče izađe jači i da se ide napred", završio je Sajfer.

Izvor: pink tv / screenshot