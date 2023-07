REPER OŽENIO DRUGU, A BIVŠA POKAZALA GUZU U TANGAMA! Ivana dobila lokal, stan i kola, pa se skinula - POPADALE VILICE!

Bivša supruga Nenada Aleksića Ša napravila je pometnju na mrežama kada je objavila provokativne fotke pored bazena.

Izvor: Instagram/_ivv_

Bivši učesnik Zadruge i reper Nenad Aleksić Ša koji se od supruge Ivane razveo nakon što ju je prevario u jednoj sezoni Zadruge gdje se zaljubio u Taru Simov, svoju sreću pronašao je pored tiktokerke Vanje. Par je za njegov rođendan napravio opštinsko vjenčanje, a nedavno su napravili veliku svadbu kojoj su prisustvovale njihove porodice, prijatelji i kolege.

Ša i njegova izabranica su zablistali na crkvenom vjenčanju, gdje su izgovorili sudbonosno "da". Reper je ranije poručio da je Vanja, koja ima dijete iz prethodne veze, žena s kojom želi da "plovi" kroz život.

Nakon što javne reperove javne prevare i razvoda, Ivana se zbližila sa bivšim rijaliti učesnikom Vladimirom Tomovićem. Ona se u poslednje vrijeme povukla iz javnosti, a trenutno boravi u Crnoj Gori odakle se redovno oglašava.

Ivana je sada obradovala svoje pratioce golišavim fotografijama pokraj bazena. Pozirala je u tanga kupaćem kostimu, a kada je okrenula zadnjicu prema kameri muškarcima su padale vilice, a komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

Nenad je nedavno rekao kako njegova sada već bivša žena nikada nije htjela da uđe u Zadrugu i da je nakon razvoda dobila više para nego što bi ikad dobila da je ušla u rijaliti - "Ivana nikada nije htjela da uđe. Tu svotu novca za ulazak u rijaliti nikada ne bi mogla da dobije, koju je dobila brakorazvodnom parnicom. Ne mislim da je sve to taktički uradila. Povrijeđena žena, ja to tako gledam. Ja uvijek kažem ako nekoga toliko voliš bori se, šta god da sam uradio. Isprebijaj me, povucime me za uši, vidi da li sam se pokajao. Ako ne mogu da ispravim grešku onda me pusti", ispričao je on za "Hype", a onda taksativno naveo šta je Ivana dobila posle razvoda.

"Lokali, stan, novac, ali bože moj. Napravio je Nenad to, napraviće opet. Radim detaljno na svemu tome da se vratim u to prvobitno stanje. Znam da ću kroz koju godinu to sve opet zaraditi", zaključio je on, a kako je bilo na vjenčanju s Vanjom pogledajte u galeriji ispod: