"SVE ME BOLI! DA NISAM BIO VEZAN, BILO BI ONO" - Srpski reper besnim kolima sleteo u kanal: Sa 140 sam ispravio krivinu!

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica nedavno je doživeo saobraćajnu nezgodu o kojoj je sada progovorio.

Izvor: YouTube/RED tv/printscreen

Srpski reper Dragomir Despić koji je jednom prilikom zapalio domaću javnost kontroverznim stavom o ženskim poslovima, ali i "nekada neophodnom prevaspitavanju" pripadnica lepšeg pola, nedavno je doživeo saobraćajnu nesreću kada je sleteo s puta.

On se tada oglasio na društvenim mrežama gde je objavio snimak na kojem se vidi smrskana korvete koja je sletela u kanal. Na sreću, nije bilo povređenih, a reper je u momentu sletanja s puta u kolima bio sa devojkom. Nisu zadobili teže povrede, a dok je snimao video molio je za pomoć, jer nisu mogli da odrede tačnu lokaciju na kojoj se nalaze i baterije telefona su im bile skoro prazne. Desingerica, koji svojim kontroverznim nastupima izaziva buru u javnoti, se ovim povodom oglasio neposredno pred nastup.

"Ugrovan sam, bole me pluća, vrat, sve! Boli me kad pričam. Mora da se ispoštuje priča, nemam snage, ali biće, takav je posao", rekao je on pred nastup na jednom splavu u Beogradu i otkrio detalje nesreće.

"Nenaspavan sam vozio, sa 140 sam ispravio krivinu u kanal. Sreća bio sam vezan, ja se inače ne vezujem, samo što sam bio vezan smo preživeli, da nisam bukvalno ono...", rekao je za Hype, a zatim otkrio da li je istina da ima najskuplji vozni park.

"Nije, možda ja sa mnogo manje para živim kao milioner, a neko ko je milioner živi kao sirotinja. Treba znati izgurati taj ceo gas i uživati u životu. Sa malo para možeš da uživaš kao da ih imaš brdo", poručio je on i dodao: "Ko god nas pljuje uopšte nas ne čačne, nama je to zanimljivo. Mi smo tu muziku i krenuli da pravimo da bi nas pljuvali, a svi nas vole".