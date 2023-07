"LAŽE DA SE ZOVE TEODORA!" Otac Sead, majka Gordana, a ovo je PRAVO IME pjevačice - bura na mrežama, konačno OTKRIVENO!

Na društvenim mrežama se u nekoliko navrata spekulisalo o pravom imenu pjevačice Teodore Džehverović, a njen brat Sava je odlučio da se oglasi i stavi tačku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teodora Džehverović jedna je od najangažovanijih pjevačica na domaćoj sceni, a pored uspešnog profesionalnog života ne krije da je ispunjena i u privatnom.

Pjevačica se nedavno ostvarila u ulozi tetke, a članovi njene porodice dobro su poznati javnosti. Iako svoju privatnost često dijele na društvenim mrežama, u nekoliko navrata spekulisalo se da Teodora jedno vješto krije - svoje pravo ime! Ono što su domaći mediji pisali jeste da se pjevačica zaprao zove Suada, dok je njen brat Sava dobio ime Senad.

Kako se navodilo, njima su roditelji navodno promijenili imena po dolasku iz Bosne u Srbiju. Sava se svojevremeno oglasio na Instagram profilu i otkrio istinu o aferi "lažnog imena".

"Za sve one koji su neupućeni, a tvrde suprotno, ja sam lično dao ime Teodora, i to prije rođenja. Moja je želja bila da imam sestru i da kasnije nosi ime Teodora, što u prevodu znači Božiji dar. One koji o mojoj porodici znaju više od mene molim da prikažu i javno objave rodni list sa dotičnim imenom Suada, ili se suoče i kažu mi to u lice. Pojedinci će se prepoznati. Hvala", poručio je svojevremeno Sava koji je prije nekoliko nedelja postao otac.

