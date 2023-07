Nikola Keljanović, poznatiji kao "ćaletov sin" u emisiji Anđele Đuričić govorio o popularnoj pevačici

Izvor: Instagram/nikola_keljanović_kelja/teodoradzehverovic

Nikola Keljanović široj javnosti postao je poznat kada je slupao zlatnog poršea, nakon kog je sebe ironično prozvao "ćaletov sin". Naveo je da ima svoj biznis na Instagramu i jednu od većih kladioničarskih organizacija na Balkanu.

Svojevremeno je izjavio da je "bio s pola estrade", ali je sada, gostujući u emisiji novopečene voditeljke Anđele Đuričić, otkrio i da ga "70 odsto ličnosti sa estrade nervira".

Vidi opis PRIČA SRAMOTA JE, A NA NASTUPIMA VRIŠTI "DA, DA, DA": Ćaletov sin opleo po Teodori Džehverović - Bahata je i bezobrazna! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: instagram/screenshot/nikola_keljanovic_kelja Br. slika: 10 10 / 10

"Izjavio si da je Teodora Džehverović bahata i bezobrazna", počela je Anđela, da Nikola odgovorio: "Deluje mi bezobrazno. Znam je, a i po njoj, kako se plasira, deluje da je iritantna. Ja 70 odsto njih sa te javne scene ne mogu da smislim, zapravo briga me, ja skrolujem, ali kad vidim gubljenje... za Teodoru konkretno, sad je u hajpu nekom zbog klipa 'da, da, da', rekao je "Ćaletov sin" i objasio:

"Prvo kaže da ju je sramota tog klipa i da je to nervira, a posle dva meseca na nastupima peva da, da, da. Ako ja kažem da me nervira što sam polupao 'poršea', ja neću ići posle dva meseca i reći 'ja sam onaj što je polupao poršea'. Nije ona jača zbog svega što se desilo, nego se gubi".

Vidi opis PRIČA SRAMOTA JE, A NA NASTUPIMA VRIŠTI "DA, DA, DA": Ćaletov sin opleo po Teodori Džehverović - Bahata je i bezobrazna! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / teodoradzehverovic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram / teodoradzehverovic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram / teodoradzehverovic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram / teodoradzehverovic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram / teodoradzehverovic Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram / teodoradzehverovic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ćaletov sin" na društvenim mrežama promoviše bahatost, rasipništvo i poroke. Kako je priznao, on voli takav način života.

"Ljudi me često postavljaju 'Da li mi je sve otac obezbedio?' "Moram da ih razočaram da nije. Svima je nerealno da ja kao momak sa 22 godine pravim novac. Misle svi da trošim očev novac jer sam izjavio 'ubiće me ćale', kada sam slupao zlatnog 'Poršea'. Otac ima građevinsku firmu u inostranstvu, dok se majka bavi ozbiljnim poslom. Ne stide me se kao što se pričalo, previše se digla bura oko svega toga. Pomirili su se sa tim šta radim i na koji sam način predstavljen u medijima. Sada im o više ništa ne smeta, a i šta imaju da kažu", izjavio je on svojevremeno, a otkrio i da je bio sa pola estrade.

"Bio sam sa pola estrada. Ne znam šta ih privlači kod mene. Da li je to novac ili jure za mnom zbog para, svakako je sigurno da nešto imam što ih privlači. Sve su to bile šeme, ni sa jednom takvom nisam bio ozbiljno. Ako bismo pričali o imenima, reći ću da sam bio sa svim starletama koje postoje u Srbiji. Sa većinom njih koje su bile i u 'Zadruzi'", istakao je Keljanović.