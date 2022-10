NA PITANJE DA LI SE RADUJEM, IMAM DA KAŽEM SAMO JEDNO! Adam podjelio PORUKU na mrežama

Adam Adaktar još jednom komentarisao trudnoću svoje majke Alis.

Izvor: Instagram/adaktar_official

Kao bomba je na društvenim mrežama i svim medijima odjeknula vijest da je Alis Adaktar (42) u drugom stanju. U svom prvom oglašavanju pokazala je trudnički stomak, priznala da nije planirala da se to desi, ali i da ima podršku svojih najbližih. Međutim, oca svog trećeg djeteta još uvijek nije otkrila.

Njen sin Adam Adaktar oglasio se za medije i tom prilikom priznao da mu nimalo nije bilo svejedno kada mu je majka saopštila ovu vijest, a sada na svom Instagramu podjelio fotku i snimak na kojima je pozirao sa Alis. Oni su u ležernim kobinacijama sjedjeli na terasi svoje vile, a samoprozvani "bog obrva" ostavio je poseban opis.

"Moja majka je zaista inspiracija mnogima. Pitaju me da li se radujem što ću dobiti brata ili sestru... Imam da kažem samo - Adaktara nikad dosta! Cijeli život priča da sam njen omiljeni sin, vidjećemo da li ću to i ostati... Bože samo da bude ćerka! Šalim se", napisao je on.