ODMAH PITALI DA PREĐEM U ISLAM: Maja Marinković osula paljbu po bivšem - Njegovi me nisu prihvatili zbog nacionalnosti!

Maja Marinković je dobila niz neprijatnih poruka od bivšeg dečka Bilala Brajlovića, nakon čega je riješila da reaguje

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Starleta i rijaliti učesnica Maja Marinković, objavila je na Intagram storiju poruke koje je dobila od bivšeg dečka Bilala Brajlovića s kojim je obnovila vezu nakon izlaska iz Zadruge.

Od tada je Maja boravila u Sarajevu, upoznala se s Bilalovom porodicom, a sada je, nakon poruka u kojima je naziva pogrdnim imenima jer je bila u emisiji sa bivšim dečkom Janjušem, riješila da progovori o detaljima veze.

Maja je izjavila da od samog početka nije bila prihvaćena od strane porodice Brajlović.

"Bila sam neprihvaćena u toj porodici od samog starta iz nacionalnih razloga, na prvom upoznavanju pitali su me da pređem u islam i odreknem se svoje vjere, izdržavala sam ga, pare od fanova je uzimao, krio od mene i slao bratu. Kada odem u emisiju prijetio mi je sve u dogovoru sa nekim ljudima o kojima ne bih sada, ali ako zatreba imenom ću ih prozvati sve, sa mnom nema igre. Ni na jedno slavlje me nisu zvali, ni dali da dođem jer sam Srpkinja. Taki me je po ko zna koji put spasio svega i zato je najbolji otac na svijetu", rekla je Maja za Pink.rs i dodala:

"Opet sam ispala glupa. Ovo je samo dio pakla koji sam vam ukratko ispričala. Ja sam ispala čovjek, ali sam očigledno neprihvaćena, jer sam Maja, a ne njihova. Bori je sinoć rekao da me pljuje u emisiji, i priča za mene sve najgore, to mi je hvala za sve što sam uradila za njega, a ja ružnu riječ o njemu i njegovoj porodici nisam rekla".

