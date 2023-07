EVO ZAŠTO MILAN STANKOVIĆ NE MOŽE DA NOSI MANTIJU! Napustio scenu i odrekao se svega, nije dovoljno: "Daleko je od toga"

Milan Stanković sve je iznenadio kada je nestao s javne scene, a ubrzo su krenule da kolaju priče da se pjevač zamonašio.

Pjevač koji je napustio Grandovu scenu, raskinuo ugovor zbog čega je morao da isplati 50.000 eura, pred sobom je imao otvoren put ka veoma uspješnoj karijeri, ali je on odlučio da se puvuče i posveti vjeri. Ubrzo je otkriveno da se Milan Stanković posvetio duhovnom životu, a nedavno je uslikan s monasima na predavanju u manastiru u Nevesinji.

Velika se prašina podigla nakon što je u javnosti kao bomba odjeknula vest da Milan Stanković želi da postane iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori. Ekipa "Kurira" obišla je sveto mjesto u Budvi, a jedan od ljudi iz manastira ispričao je da je pjevač redovan posjetilac ove svetinje i da ulaže velike napore da postane pravi hrišćanin.

"Milan jeste boravio kod nas, ali nije imao te pretenzije da bude iskušenik. To je čitav proces. On je želio da bude u manastiru u prostoru svetog mjesta, kao u duhovnoj banji. Tražio je sebe i svoje istinsko ja ali nije imao monašku ambiciju. Ovaj manastir je njegovo duhovno mjesto. On je u procesu nalaženja sebe i nalaženja Boga i najbolje mjesto za to je manastir", rekao je na početku i nastavio:

"Trenutni iguman i propovjednik otac Rafailo je učitelj, uzor koji pomogne čovjeku da neke nedoumice riješi. Milan je donekle to pronašao kroz ličnost našeg Igumana. Naš iguman mnogima pomaže. Ovo je samo muški manastir, ali imamo još dva ženska manastira. Kao što vidite, to su sve mladi ljudi".

Upitan koji je proces da Milan postane iskušenik, odgovorio je - "On je daleko od toga. Ovdje je tjelesni ugođaj, ali prije svega duhovni. Ovdje monasi, iskušenici ne žele tu vrstu eksponiranja. To nije monaško pravilo, niti mi imamo potrebu za tim. Razumijemo da je jedna poznata ličnost sa karijerom odlučila da se posveti duhovnom životu, pa je to interesantno za javnost, ali važno je reći istinu u tom slučaju", rekao je ovaj duhovni otac, koji je naveo sledeći primjer:

"Recimo, Sveti Sava, koji je bio princ i napustio sve i postao monah... Sava je neuporediv sa Milanom, ali mnogi mladi su napustili sve i pošli put Svetog Save. Milan zbog čitavog tog razvojnog procesa je daleko od sveštenstva. E sad, i samo hrišćanstvo, ka čemu Milan ide i trudi se da takav bude, jeste veliki trud i donekle natčovečjanski napor u odnosu na njegov prethodni život. Milan želi da bude pravi hrišćanin, što je veoma pohvalno", smatra on.

Crkveno lice kaže da Milan nije bio skoro u svojoj duhovnoj kući: "Nije dolazio u skorije vreme. Recimo, u periodu posta je bio. Proveo je intenzivno ovdje na bogosluženju. On je već totalno drugačiji put izabrao od onog koji je vodio. Svejedno je da li je hrišćanin ili je monah", poručio je i dodaoa:

"Milan ne može da obuče mantiju, već običnu garderobu, koju inače nosi. Ali ni po čemu se ne ističe, samo da se ispoštuje taj dres-kod. Nadam se da sam vam približio detalje u vezi s ličnošću koja je privukla toliku pažnju zbog odluke da se približi hrišćanskom životu".