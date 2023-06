Saša Popović posle 13 godina progovorio je o detaljima raskida ugovora s Milanom Stankovićem.

Pobjednica 16 sezone takmičenja "Zvezde Granda", Slavica Angelova dobila je automobil koji je dio velike glavne nagrade koju je osvojila, a dodelio joj ga je Saša Popović. Kreativni direktor "Granda" progovorio je i o prethodnim takmičarima, te se tom prilikom dotakao Milana Stankovića.

Popović je prvi put detaljno pričao o tome šta se desilo prije skoro deceniju i po, kada je izbio skandal, kada je Milan napustio Grand, prije više od 10 godina, pa je zbog kršenja ugovora morao da plati 50.000 evra.

"To je njegova odluka... Meni je žao što je Milan 2010. godine napustio Grand, odnosno raskinuli smo ugovor sa njim. Žao mi je i što je morao da plati tu neku odštetu, iako je prije toga dobio kompletan album od nas, spremali smo mu i drugi album. Ja sam mu tada rekao da smo spremni da uložimo preko 100.000 u taj album, da mu organizujemo veliku turneju i tako dalje. Ne znam ko ga je nagovorio i zbog čega", rekao je Saša, a na pitanje da li je ikada saznao zbog čega se sve to desilo, Popović tvrdi da i dan danas ne zna.

ZBOG KRŠENJA UGOVORA MORAO DA PLATI 50.000 €! Saša Popović o SVAĐI s Milanom Stankovićem: Uložilo smo 100.000, a on...

"Ne znam, ni dan danas. Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vrijeme, prije 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumijem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je donio odluku da raskine ugovor. I, umjesto da sve to dobije, on je platio tada neku odštetu od 50.000 evra".

"Hvala 'Grandu' na pruženoj prilici i podršci. Meni će i dalje ovdje biti otvorena vrata i nastupaću povremeno na njihovoj sceni. Drago mi je što sam svoju prvu kompoziciju 'Perje' izveo baš na mjestu gde sam počeo svoju karijeru", rekao je tada Stanković koji sada privlači veliku pažnju svojim životom daleko od javnosti, a neki tvrde i da se pjevač zamonašio.