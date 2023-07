NE ZNAM KO JE TAIROVIĆ, 70 POSTO JE ĐUBRE! Legendarni Pile žestoko o novim zvijezdama: Sponzorske pjesme me UŽASAVAJU

Miroslav Živanović Pile, član legendarne grupe Alisa, komentarisao je nove muzičke pravce i istakao šta se tu njemu ne sviđa.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/k1 televizija/printscreen

Muzikom je počeo da se bavi još kada je imao 16 godina, a najveću slavu stekao je s legendarnom grupom Alisa. Miroslav Živanović Pile jednom prilikom je otkrio i zašto su bend tako nazvali - "Napravili smo super priču zahvaljujući Jovanu Stojiljkoviću, koji je komponovao. Uvijek su me pitali što smo izabrali baš Alisu od svih bajki, a ja ne znam odgovor na to pitanje. Taj čovek je pravio bajkovite tekstove, a bajka je vezana za Alisu. Od svega što je tada bilo mi smo prošli jer smo imali nešto originalno. Cela ideja našeg benda je bila bajkovita priča i romantika, koja je tada super prošla".

Imaju brojne hitove, ali jedan koji se posebno izdvaja i koji danas znaju čak i mlađe moderne generacije je svakako "Sanja" - "Moj prijatelj Jovan Stojiljković je napravio 'Sanju' onda kada ja nisam ni komponovao. Bio sam kod njega u kući, družili smo se i pili, on je u jednom momentu počeo da piše tekst, probali smo nešto i napravili pjesmu. On se zapravo ne sjeća kako smo uradili jednu strofu te noći. Pola tog teksta se uopšte nije sećao ujutro. Samo se probudio i vidio tekst na stolu, ja sam ga pitao da li je dobro, a on mi je rekao: 'Fenomenalno'. Iz njega je izašla čista poezija koja može i da se recituje. Napravio je nešto nevjerovatno, a nije ni bio svjestan", prisetio se on jednom prilikom i otkrio da je Sanja zaista postojala, ali da nije više među živima te da ne bi bilo u redu da priča o njoj.

legendarni Pile je otkrio kako gleda na mlađe pevače koji su aktuelni - "Ima tu dobrih stvari, ali ja više pratim rok, pop generaciju i tu muziku, a što se tiče estrade, ima tu 30 odsto dobrih stvari i 70 odsto đubreta".

S obzirom na to da jpevačica Tea Tairović već više od dve godine uspeva da konstantno drži pažnju medija ali i publike, pitali su ga za nju - "Ne znam zaista ko je ona, ne pratim to jer me ne zanima. Smeta mi kada ljudi za pare prodaju svoj privatni život, ali dobro, svako je kovač svoje sreće. Ima dobrih pjevača i na jednoj i na drugoj strani, ali izgleda da je postala kriza autorstva, sve je iz šupljeg u prazno, recikliranje starih stvari, sve se stavlja u novi aranžman, pogotovo sponzorske pjesme ne mogu da podnesem", bio je jasan muzičar i dodao:

"Jednom se u kafiću skupilo neko društvo i to puštali su to, rekao sam ja ću da promijenim kafić! Mogu da slušam dobre narodnjake i neke zabavnjake, ali te sponzorske pjesme me užasavaju. To nam truje odmladinu", poručio je Miroslav Živanović Pile i istakao da mu se sviđa kako pjeva Jelena Tomašević.

