POKIDALA NOVIM ALBUMOM, OPTUŽILI JE ZA KRAĐU! Tea Tairović u centru skandala, spot identičan kao Aleksandrin!

Aleksandra Mladenović i Tea Tairović komentarisale su scene iz svojih spotova koje su maltene identične.

Tea Tairović nedavno je objavila svoj novi album "Balerina" koji je za kratko vrijeme osvojio srca publike, a svaka pjesma postala hit.

Pjevačica je svojoj publici poklonila i spot za svaku novu pjesmu, a zbog scena u video za numeru "Crno odelo" našla se na meti optužbi da je ukrala scenografiju! Na društvenim mrežama pojavile su se priče da je Tea iskopirala spot koji su njene koleginice Aleksandra Mladenović i Andreana Čekić snimile za svoj duet "Volim ga".

Fanovi su na mrežama upoređivali kadrove i sve im je bilo jasno, a Aleksandra krivicu nije pripisala Tei, već njenom timu.

"Vjerovatno to nije do nje, nego do ljudi koji su snimali. Vjerovatno su dva puta istu scenu naplatili, istu scenografiju su prodali dva puta i mislim da to nije njen problem, to je problem tima koji je radio. Oni su tu malo omanuli", rekla je Aleksandra u emisiji "Ekskluzivno".

Aleksandra, dok je Tea tvrdila da ne zna o čemu se radi.

"Ne znam za to, to sad prvi put čujem. Ne znam šta bih rekla. Navikla sam da, koliko god da truda, rada, volje, znanja, srca uložim u sve, postoje ljudi koji mi traže grešku", odgovorila je Tairovićeva.

