NIJE MU PLATILA PREKOVREMENI RAD?! Tea Tairović ispalila frizera: "Bio sam uz nju do 4 ujutru, bila je zahtjevna"

Tea Tairović nekoliko godina nalazi se u vrhu estrade kao pjevačica s najvećim brojem nastupa i najvećom sumom na računu.

Prije nego što se lansirala među zvijezde, Tea Tairović koja je nedavno uslikana u zagrljalju srpskog reprezentativca, nije baš imala para za visokobudžetne spotove i snalazila se kako je znala i umjela. Kako se navodi Tea jednom prilikom navodno nije imala novca da plati prekovremeni rad frizeru koji joj je sređivao kosu za spot "Dolče Gabana", pa ga je zakinula za honorar.

"Pozvao me vlasnik frizerskog salona u kom sam tada radio i rekao mi da radim spot za Teu Tairović u večernjim satima. Dogovorili smo angažman za vriijeme koje je bilo isplanirano i ako se kojim slučajem zadržim više od toga, Tea će da mi doplati honorar. Prihvatio sam i otišao da radim. Ja sam sve vrijeme bio uz nju, ona je bila kao po običaju zahtjevna, ali o tome sam već bio obavešten. Vrijeme je odmicalo i mi smo prešli već nekoliko sati od onoga što smo se dogovorili. Snimanje je trajalo do četiri sati ujutru. Kad se sve završilo, pitao sam je za plaćanje prekovremenog rada, a ona mi je rekla da se nije tako dogovorila s vlasnikom salona i da nema šta da mi plati", rekao je izvor za "Kurir" i dodao:

"Ja sam se posle javio vlasniku salona i onda je krenuo haos. On je zahtjevao od Tea da mi isplati 50 eura za prekovremeni rad i noćni rad, a ona je to odbijala. Nakon toga su se posvađali, pa je on prekinuo svaki kontakt s njom. Vlasnik salona mi je na kraju isplatio novac i izvinio mi se za neprijatnost koju sam tada doživio".

Tea Tairović se ovim povodom još nije oglasila, a pogledajte kako je nedavno zapalila Tašmajdan svojim prvim solističkim koncertom na kom je okupila više od 10.000 ljudi. U moru pozitivnih komentara, našli su se i neki negativni, a u njima je prednjačio imitator i voditelj Goran Stojićević Karamela.

