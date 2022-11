"BJEŽI, MALI, DVOJKA SI!" Ana Nikolić oduvala Frana Pujasa! Ništa od romanse, ovo su svi detalji DRUŽENJA iz STANA!

Ani Nikolić ne sviđa se Fran Pujas, pa je odbila njegovo udvaranje prije nekoliko večeri, saznaje Kurir.

Izvor: Kurir

Pjevačica i bivši zadrugar našli su se u zajedničkom društvu u jednom beogradskom stanu, a pored njih bio je i Marko Đedović i njena drugarica. Kako nam priča naš izvor, bivši dečko Elene Kitić potpuno je odlijepio za Nikolićevom, a sada je, posle dužeg muvanja preko društvenih mreža, konačno imao priliku i lično da je upozna, te se odmah bacio u akciju!

Izvor: Kurir

- Kada je vidio da se u stanu pored Marka Đedovića, s kojim je baš blizak, nalazi i Ana Nikolić, Fran se oduševio. Njemu se ona sviđa baš dugo. Prate se i na mrežama. Stalno joj je pisao privatne poruke i slao srca i komplimente. Stavio joj je i do znanja da mu se dopada kao žena. Baš se zaljubio. Iako je on navaljivao cijelo veče na nju, pa čak pokušao i da je poljubi, to veče se ništa nije desilo osim druženja. Rekla mu je otvoreno da ona nije zainteresovana za tu priču i da mogu da budu samo drugovi i ništa više od toga. Znam da mu je rekla: "Bježi, mali, dvojka si!" Zezali su se i pjevali, ali to je bilo to. Kad je vidjela da on ne odustaje, Ana se malo smorila, pa se pozdravila sa svima koji su bili u stanu i rekla vozaču da je vrijeme da krenu kući. Fran se baš razočarao što nije njen tip, ali tako je, kako je - završava naš izvor.

Akteri ove priče juče se nisu javljali na pozive.