PITAO ME DA LI BIH KUVALA ZA JEDNU PORODICU: Goca prodavala sladoled na Buleveru, a ovako je zaradila prvih 100 maraka!

Pevačica Goca Tržan se prisetila svog prvog posla

Pevačica i voditeljka Goca Tržan, na sceni je od devedesetih kada je nastupala sa grupom Tap 011.Sada je otkrila da je pre muzičke karijere "radila kao kuvarica", ali i prodavačica.

Prvi novac koji je zaradila dobila je od svog oca, a posao je bio da mesec dana kuva za porodicu.

"Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Moj teča Marko je tada radio u ‘Jugopetrolu’. Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću od sutra biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec danadobila platu od 100 maraka. Imala sam kuvar Steve Karapandže. Nije svako jelo baš uspelo, ali su sve pojeli. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela", rekla je Goca.

Pevačica je jednom prilikom otkrila i da je tokom srednje škole radila na Bulevaru, gde je prodavala sladoled.

"U srednjoj školi sam prodavala sladoled na Bulevaru. Zaradila sam brdo para. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je što moja baka više nije živa. Najviše me je pogodila njena smrt. Ona je bila moja krvna grupa. Bila sam srećno dete jer sam imala onoliko koliko mi je bilo potrebno. Nikad previše, a ni premalo. Bila su to vremena kad smo svi imali manje-više isto. Po tome smo se i prepoznavali. Nosili smo svi iste patike, farmerke", rekla je Goca svojevremeno za medije.

