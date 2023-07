SKOČILA NA MENE, HTJELA DA MI SKINE PANTALONE! Šok optužbe na račun Ane Nikolić - "Dogovarali duet, počela da me PIPKA!"

Rijaliti učesnik Dario Šogorović iznio je šokantne optužbe na račun Ane Nikolić sa kojom je ugovarao duet, ali ubrzo od istog i odustao.

Izvor: Pink TV/screenshot/Instagram/screenshot/sogorovicmusic

Rijaliti učesnik Dario Šogorović našao se u centru komentarisanja kada je iznio niz bljuvotina na račun pjevačice Rade Manojlović i javno rekao kako ju je navodno platio 10.000 evra kako bi sa njom imao intimne odnose. Pjevačica je tada brzo reagovala prijavom, a epilog slučaja još uvek nije poznat.

Ipak, nekoliko mjeseci kasnije Dario je ponovo u centru pažnje, ali ovoga puta zbog šokantnog snimka Ane Nikolić koji je objavio na mrežama. Bivši učesnik Parova je napisao kako je nekad bio oduševljen likom i delom Nikolićeve, ali da ga je sada jako razočarala.

Između ostalog, naveo je da je njeno sadašnje ponašanje katastrofalno i ispod svakog nivoa i da je šteta šta je uradila od sebe posle toliko godina karijere. Uz to je pratiocima pokazao i kako Ana stalno gleda njegove storije na Instagramu, te da mu u privatnim porukama piše da nju "niko nije ispalio, tako da neće ni on".

Pogledajte 00:43 Skandalozno ponašanje Ane Nikolić Izvor: Instgram Izvor: Instgram

Nedugo zatim Dario se oglasio za medije. Ovoga puta ispričao je da je sa Anom dogovarao duet, ali da je ubrzo zbog njenog neprimjerenog ponašanja odustao od svega.

"Dobio sam ponudu preko ljudi iz tima Ane Nikolić da se upoznamo i da porazgovaramo o potencijalnoj saradnji. Svi su me unapred opomenuli da je ona malo specifičan lik, ali nisam shvatio da je baš toliko specifična. Ubrzo smo se našli. Ona je došla sa svojom ekipom, a ja sa svojom. Nas dvoje smo sjeli sami za jedan sto. Pokušao sam da s njom uspostavim normalnu konverzaciju, ali nažalost neuspješno. Sve vreme se ponašala strašno i pričala je samo neke gluposti sa seksualnom konotacijom. Ponavljala mi je kako sam sladak, kako joj je drago što su joj poslali tako slatkog momka kakav sam ja. Tu sam već bio jako razočaran njenim stavom i ponašanjem, ali pustio sam je jer sam mislio da će prestati da se glupira", rekao je na početku ovaj mladić.

"Odjednom je ustala i naskočila na mene. Pipkala me je i htjela je da mi skine pantalone. U tom momentu sam je odgurnuo od sebe. Nju je to jako iznerviralo, pa je počela da mi govori kako je ona megazvezda i da uvek dobije ono što želi, pa će tako i mene. Tad sam se i ja baš iznervirao. Rekao sam joj da ja nisam laka roba i da ne može tako da se ponaša, i da nikad ne bih bio s njom. Smrdela je na alkohol", priča on i dodaje:

"Tad se malo smirila i sjećam se da je rekla da je nikad u životu niko tako nije ispalio. Onda je krenula da udara po mojoj ekipi. Tad su i nastali snimci ispred kafića, koje sam okačio na mreže. Nakon toga je počela neprestano da me uhodi na Instagramu i da mi piše. Sve te poruke čuvam kao dokaz. Na kraju imam samo javno da joj poručim da me se mane. Sve ovo mi nije ni smešno ni zanimljivo", istakao je Šogorović na kraju.

Izvor: Instagram/sogorovicmusic

Ovako je Šogorović govorio o Radi Manojlović:

