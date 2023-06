ANA VEĆ GODINU I PO DANA MUKU MUČI S KRASTAMA NA LICU! Nikolićevoj se stanje pogoršalo: Evo kako se sad oseća

Ana Nikolić već godinu i po dana ima zdravstveni problem s kožnim oboljenjem na licu, zbog čega redovno odlazi na tretmane, kako bi taj problem rešila.

Izvor: Kurir/Zoran Jevtić

"Ana već godinu i po dana odlazi kod jedne doktorke na Dedinje, gde pokušava da reši problem s manjim i većim krastama koje ima na licu, a najviše na čelu. U okviru tog tretmana, ona stavlja glavu ispod lampe, čija svetlost pomaže isušivanju tih krasta. Njoj se to neko vreme sve povuklo, ali joj se poslednjih nekoliko dana taj problem vratio. Kada se nedavno pojavila kao gošća na reviji Bate Spasojevića, svi su primetili da je krila lice mrežicom, kao i da su joj se na licu jasno videle otvorene rane i to čak na tri mesta. To je sve od tog kožnog oboljenja. Iako joj je koža bila prekrivena puderom, ožiljci su joj sad još više došli do izražaja jer joj se koža u tom delu oljuštila. Baš muku muči s tim poslednjih nekoliko nedelja - priča dobro obavešteni izvor blizak pevačici, koji negira da je Ana zbog ovog problema i hospitalizovana.

" Ana zbog ovoga nije završila u bolnici. Ona je tog dana samo išla u pratnji svoje majke na redovnu kontrolu, kako bi proverila parametre krvne slike. Nervira je sve to i pravi joj probleme, ali je rešena da ovaj zdravstveni problem reši, tako da sluša sve savete dermatologa - završava naš izvor.