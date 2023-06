STAVLJALA SAM PERIKU DA ME NE SLIKAJU U JADNOM STANJU: Zorana iskreno o paklu kroz koji je prošla - "Ne kajem se uopšte"

Zorana Pavić je svojevremeno upala u finansijske probleme, pa je pokušala na razne načine da se izvuče, a u iskrenoj ispovesti je govorila o svemu.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/ printscreen

Pevačica Zorana Pavić poznata je po tome da iskreno govori i o lepim dešavanjima u životu, ali i o problemima s kojima se suočavala, a jedan od njih je finansijske prirode. Zbog toga je svojevremeno odlučila da uđe u rijaliti, ali nije ispalo kako je planirala.

U intervjuu je otvorila dušu o privatnom životu, dugovima i zdravstvenim problemima s kojima se nosila. Osim što je pevačica, oprobala se i kao voditeljka, a mnogima je bilo iznenađenje da je vide u rijalitiju.

"Bio je problem, ja to nikada nisam krila. Jedan kredit koji mi je prilično život zagorčao, u švajcarcima. Ja sam se zbog toga razbolela, ali bukvalno razbolela. Od muke i od stresa, a onda kada se pojavila ta ponuda, rekla sam: 'Ne sviđa mi se to, nije to moja priča, nije nešto gde sebe vidim, ali ako je to u ovom trenutku način da ja izađem iz problema, definitivno - da, i to čestito'", ispričala je Zorana, koja je zbog ovoga imala i zdravstvenih problema.

"Imala sam problema sa hormonima, sve se tu nešto uzburkalo. Ostala sam četiri meseca u rijalitiju, osvojila četvrto mesto, ali problem nisam rešila. Ali dobro, uopšte se ne kajem. Tamo sam bila vredna, radna. Ljudi su tada mogli i da upoznaju mene. Uprkos svim preprekama i svim napadima, ne kajem se. Samo bih se kajala da nisam nešto preduzela", smatra Zorana danas.

"Ljudi se isključivo razboljevaju ako im se razboli duša. Tako da odatle kreću sve bolesti. Ono što kažu - ide iz glave. Ako te nešto muči, mora da se reflektuje na neku bolest. Imala sam hormonski poremećaj i sve mi se poremetilo, i tada sam, kada su u pitanju mediji, stavljala periku da me ne slikaju u vrlo jadnom stanju", ispričala je iskreno pevačica.

