UZELA SAM NOVAC NA KAMATU, NE ZNAM KAKO SAM PREŽIVELA! Zoranu Pavić je ovaj potez koštao zdravlja - "Pretekla sam"

Jednom prilikom je priznala da su je ucenjivali i pretili joj eksplicitnim fotografijama, kao i da je u rijaliti ušla zbog duga koji je morala da isplati, a sada je Zorana Pavić ispričala detalje o tome kako je u poslednji čas pred veliki koncert morala da se snađe da bi sve proteklo kako treba. Kako je istakla zbog sekiracije koja je usledila u tim momentima dovela je do toga da se razboli.

"Moram da budem iskrena i kažem da sam se uvek mučila oko koncerata. Kad god sam ih pravila morala sam da pozajmljujem novac, da se snalazim. Na kraju sam se i razbolela. Kad sam pravila koncert u Sava centru, gde mi je gost bio čuveni Gaga Nikolić, ne znam kako sam ga preživela. Odustane mi sponzor nekoliko dana pred koncert, a ja nisam mogla da pokrijem kartama sve i isplatim 16 sjajnih muzičara, vrhunska svetla, ozvučenje, video-zidove i sve ono što jedan koncert čini pravim. Koštalo me je mnogo, koncert je bio sjajan, a sve ovo me je koštalo zdravlja", prisetila se Zorana i dodala:

"Neki ljudi su mi tek za tri meseca platili, a ja sam uzela novac na kamatu da bih mogla da isplatim i ispoštujem muzičare. Nije mi žao, evo pretekla sam, pa čak i da sam umrla, ne bi mi bilo žao. Stalno sam se tu mučila, ali rezultat bude uvek takav da se desi koncert za pamćenje, ne u tehnološkom već u u emotivnom smislu, da bismo naučili da razlikujemo umetnost od cirkusa. Moj drugi rođendan biće kada potpuno raščistim sve repove u životu, uključujući i taj novac. Činim sve da tako bude, imam snagu".

Pevačica je potom objasnila da je najponosnija na to što je za sve ove godine na estradi ostala dosledna sebi, te i da nikad nije bila opcija da se proda na bilo koji način da bi bila uspešnija nego što jeste.

"Ako si svoj i ne pripadaš nijednoj partiji, ako nisi sponzoruša na estradi, već si dosledna sebi, onda neke stvari teže idu, ali ja sam od početka bila spremna da platim tu cenu zato što znam zašto to radim. Muzikom se bavim iz ljubavi, ne zarad nekih drugih stvari. Ako si u kombinaciji s nekim muškarcem koji će da ti obezbedi lagodan život, za tog nekog je mnogo jednostavnije da se probije. Ja želudac za te stvari nemam. Niti se hvalim niti se žalim, samo generalno govorim da je to moj stav. Nemam ništa protiv onih koji to rade drugačije. Ako čovek izda sebe, nije ništa postigao. Možeš možda mnogo da zaradiš, ali ako nisi baždaren da ti to bude suština, onda su stvari drugačije. Bez obzira na dolazak novih žanrova u muzici, hitovi koje smo pevali devedesetih uvek će se pevati. Krivo mi je samo što danas pevači samo pričaju o džipovima, s+ksu, separeima i slično", rekla je Pavićeva, pa se osvrnula i na to što mnogi komentarišu da je toga bilo i devedesetih u muzici.

"Mobi Dik je imao s*ksualnost u pesmama, ali to je imalo nekog šmeka. U pesmi "Kralj kokaina" ide tekst "rodićeš mu sina, kralja kokaina", to je pesma protiv droge. Ne promoviše se narkomanija, naprotiv. Tu ništa nije afirmativno, druga poruka u pitanju. Svako vreme ima svoje. Što se tiče zarade, vrlo je važno da čovek ostane svoj. Može neko milione da ti nudi, ali da uradiš nešto što ti se ne radi. Čestito radim svoj posao, a da li sam adekvatno plaćena, mislim da to i nije suština priče. Da sutra prestanem da se bavim muzikom, iako bih tad bila mrtva bela, ostaće bar tri pesme iza mene.

Zorana kaža da rado peva pesme pokojnog Luisa i Džeja Ramadanovskog, ali da nije fan novokomponovane turbo-folk muzike, te ne prihvata da peva takve numere ako joj neko zatraži - "Dešavalo se da mi ljudi traže da pevam razne pesme i direktno odbijem i kažem da neću. U repertoaru imam narodnu muziku, ali to su pesme pokojnog Džeja i muzika, a kad su mi rekli da pevam aktuelni folk i nudili veliki novac, rekla sam da neću. Ima dobrih pesama, ali radije neka umrem i nek me sahrane. Neću da radim ništa što mojoj duši ne prija. Nikad nisam imala potrebu da prozivam javno kolege. Ako ne mogu da budem na naslovnoj strani zbog nečega što radim, a tiče se muzike ili umetnosti, onda ne moram ni da budem", poručila je Zorana koja je nedavno kolim audarila dete i sama se prijavila policiji.