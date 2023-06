RAZVEZAĆU JEZIK I REĆI ŠTA ZNAM BUDE LI ME DIRALA! Anđela brutalno uzvratila Dušici "Laže i liječi frustracije na meni"

Anđela Đuričić bi da se obračuna s Dušicom Jakovljević zbog njene slike koju je burno prokomentarisala uživo u emisiji!

Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc/TV Pink/printscreen

Anđela Đuričić, koja je zbog nasilnog ponašanja nad Majom Marinković diskvalifikovana iz Zadruge koju je obilježila njena veza s tada oženjenim Zvezdanom Slavnićem, prozvala je voditeljku Dušicu Jakovljević zbog reakcije na njene provokativne slike.

Nedavno je sa Slavnićem prekinula svaki kontakt, iako je govorila da je njena "najveća ljubav ikada", postala je i voditeljka, a posle raskida otputovala je na more, te je poslednjih dana boravila u Crnoj Gori i u Hrvatskoj.

Sada je odlučila da se obračuna s voditeljkom Zadruge Dušicom Jakovljević, koja joj je sada i koleginica, a koja je u emisiji "Narod pita" vidjela Anđelinu sliku u tanga bikiniju, te u programu uživo burno odreagovala.

Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc

"Tek napolju se videlo koliko ona nije imala profesionalan odnos prema meni kao prema zadrugaru, nego je liječila lične frustracije na meni. Ne znam koji je razlog tome. Neprofesionalno je da na televiziji s nacionalnom frekvencijom jedna voditeljka uzme fotografiju s mog Instagram naloga, ali je ista objavljena i na nekom drugom nalogu i sa tog profila je napisana poruka: 'Pozdrav za porodicu Slavnić i Ćurčić'. To je vjerovatno bila sprdnja s tog profila. Ona je to predstavila kao da sam ja to lično objavila sa svog Instagrama uz tu poruku. To me je jako iznenadilo zbog toga što je ona neko ko se predstavlja da 20 godina radi taj posao", rekla je Anđela koja nije bila nimalo blaga prema Dušici pa ju je optužila i da laže.

"Ne treba da se služi lažima na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Svako govori o sebi, a ona je tu rekla mnogo više o sebi nego o meni. Opet ja ne bih puno pričala o njoj, ali ako me bude vukla za jezik, moraću malo da ga razvežem i kažem šta ona radi i čime se bavi i zašto liječi te frustracije na meni. Čula sam da voli muškarce zadrugare, tako da neka se pozabavi time šta radi u slobodno vrijeme, da ja ne bih kačila slike čime se bavi i šta radi. Ne bih joj ostala dužna da me još jednom s lažnim informacijama spomene, jer stvarno nikoga ne diram. Ovo su mi strašne stvari, toliko da sam spremna da nekoga lično raskrinkam", poručila je Anđela za kraj.

