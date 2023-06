PLAČEM SVAKOG DANA! Prva ispovest Anđele Đuričić posle svih skandala - o raskidu, Ani, kupovini stana i IZVINJENJU

Diskvalifikovana zadrugarka je posle rijalitija postala voditeljka, a ubrzo nakon toga ostala bez dečka Zvezdana Slavnića, s kojim je stupila u vezu dok je bio oženjen.

Bivša učesnica Zadruge Anđela Đuričić otvorila je dušu nakon diskvalifikacije iz rijalitija, a potom i raskida sa Zvezdanom Slavnićem, posle čega je otišla na odmor u Crnu Goru, a potom i u Hrvatsku. Nakon Zadruge postala je voditeljka i započela potpuno drugačiji život.

"Zvezdan i ja se nismo čuli, niti ja imam potrebu, krenula sam dalje. Ne želim da se vraćam na to, smatram da nema popravke za neke stvari koje su se desile, ostaju trajno. Razgovor koji nema svrhu, nema potrebe ni da se obavlja. Neka svima deluje da sam ja krivac za raskid, nemam problem sa tim da budem ja kriva. Krivili su me za mnogo toga, i kad nisam bila kriva, pa mogu i sad", rekla je Anđela Đuričić, koja je razlog raskida Zvezdana Slavnića i njegove nevenčane supruge Ane Ćurčić, koju je s njom prevario pred kamerama u rijalitiju.

"Nas dve nikada nismo funkcionisale. Nikada nismo imale ni razgovor, samo rasprave i na tome bih se zadržala. Onog trenutka kada sam napustila kuću, prestala sam da je komentarišem. Ona bi meni mogla da se izvini za sve laži koje mi je izgovorila. Ne bih je nikada pozvala u emisiju zbog rejtinga. Ništa ne bih uradila zbog rejtinga, pogotovo sad kad sama vodim emisiju. Pozvala bih je samo kada bih osetila potrebu, kao žena sa ženom, a sa osobom koja je toliko spremna da laže zarad viših ciljeva, nikada ne bih razgovarala. Sad tek vidim koliko sam bila blaga", smatra Anđela, koja je priznala da često plače.

"Iskreno, svaki dan plačem, a da ne znam ni zašto plačem. Svakodnevno imam te momente, setim se stresnih situacija koje su mi se dešavale i suze same krenu, ali to je prosto normalno. Prihvatila sam to kao fazu kroz koju moram da prođem, mislim da je zdravo da se isplačem, da to izađe iz mene i ode jednom za svagda", izjavila je, a potom se osvrnula na kupovinu nekretnine.

"Ja ipak imam samo 24 godine. Treba vremena da se to obezbedi, ali verujem da ću u narednim godinama da se trudim i uspem sebi nešto da obezbedim u Beogradu. Tu ću da živim i radim, verujem da ću trudom i radom sebi uspeti da obezbedim neke stvari o kojima sam maštala kao dete. Oduvek sam maštala da imam stan u Beogradu, radiću na tome da sama sebi ostvarim svoj san", poručila je Đuričićeva.