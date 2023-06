NIJE MI BILO DOBRO KADA SAM ČULA ZA INTIMNI SNIMAK: Teodora progovorila o skandalu - Prave cirkus i kad odem na utakmicu

Teodora Džehverović progovorila o brojnim skandalima, eksplicitnom snimku i Partizanu

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pevačica Teodora Džehverović poslednjih meseci je u centru pažnje medija zbog škakljivih fotografija koje svakodnevno objavljuje, ali i golišavih fotografija koje je navodno objavio njen bivši saradnik. Tu je i, sada već "čuveni" audio snimak na kojem se navodno čuje njen glas u ljubavnom zanosu, kao i tračevi da ide na utakmice Partizana "zbog košarkaša".

"Gde god se pojavim, mora da se desi neki skandal, takva sam osoba. Ali umorila sam se od svega... Neki ljudi misle da ja te stvari radim namerno, a ne znaju da nemam više živaca i snage da nosim taj krst na leđima. Mogu ja da isprovociram nekom slikom na Instagramu, ali to je maksimum, ali da pravim neke lažne priče više nema smisla", rekal je Teodora i priznala da su je pogodili svi komentari i osude javnosti zbog skandala koji su se proteklih meseci samo nizali.

"Jedan period je bio žestok! Ja više ne mogu da upišem svoje ime i prezime na internetu i pogledam šta je sve izašlo o meni. Svaki dan nešto skandalozno izađe, neverovatno... Moram da se povučem jer ne mogu da stanem na put nekim ljudima i nekim stvarima. Da bih sačuvala psihu, najbolje je da nestanem, da se povučem potpuno, ali ni to nije rešenje...".

Pevačica je otkrila i kako se osećala kada je navodno njen intimni snimak ugledao svetlost dana:

"Bilo mi je loše pet dana, nisam mogla da verujem na šta su ljudi sve spremni i onda sam rekla sebi: 'Okej, ko zna zašto je to dobro'.

Teodora je otkrila da nema emotivnog partnera i da joj smeta kada je mediji spajaju sa sportistima.

"To mi nije jasno, ljudi prave od mog dolaska cirkus, a toliko javnih ličnosti se tamo pojavljuje i niko ne priča o tome, samo o meni, kao da sam ja ko zna šta. Volim sport, pratim košarku, zanimljiva mi je... Odmalena pratim Partizan! Ne treba od toga praviti cirkus i to me mnogo nervira".