IMAO ODNOS SA LJUBAVNICOM, PA UMRO?! Isplivali ŠOK DETALJI Vidojeve smrti - šta je otkrila djevojka koja je bila sa njim

Domaći mediji prenose nezvaničnu priču djevojke koja je bila sa Vidojem Ristovićem kada je preminuo.

Izvor: Lepa i Srecna

Nikolina Pišek gostovala je u podkastu "Skip or beap", gdje je prvi put progovorila o maserki s kojom je bio njen pokojni suprug Vidoje Ristović u trenutku smrti, te potvrdila da je riječ o njegovoj ljubavnici.

Od tog trenutka naslovi u medijima se ne stišavaju, a sada je otkiveno i šta je djevojka navodno isričala u policiji. Kako Kurir nezvanično saznaje, D. B. devojka koja je bila s Nikolininim suprugom kada je preminuo 8. maja prošle godine u 44. godini, policiji je tokom uviđaja ispričala da su se poznavali godinu dana i da su te večeri imali seksualni odnos.

"Ta djevojka ispitana je na licu mjesta. Rekla je da je po zanimanju fizioterapeut i da Vidoja poznaje oko godinu dana. Navela je da je on u braku s Nikolinom Pišek. Ispričala je da je Vidoje kod nje u stan došao dan ranije, oko 21.30 sati i da joj je donio haljinu za rođendan", priča izvor i nastavlja:

"Policajcima je ispričala da je Vidoje popio jednu čašu votke nakon čega su imali seks. Posle toga je zaspao. U nekom trenutku, kako je ispričala, on je prestao da hrče, što do tada to nije bio slučaj i njoj je to postalo sumnjivo. Prišla mu je kako bi provjerila da li diše, ali je ustanovila da on ne daje znake života. Tada je pozvala policiju i Hitnu pomoć", kaže izvor. Ona je, kako dalje navodi pomenuti medij, potom pozvala Vidojevu majku.

Vidojev otac Miša Grof se pojavio u stanu u kojem je, kako je policija utvrdila, D. B. bila podstanarka.

"I Miša Grof je dao izjavu na licu mjesta. Rekao je da je njegov sin prethodne večeri bio kod njega u stanu i da je odande otišao oko 19 sati kao i da mu nije poznato da je njegov sin imao neki zdravstveni problem te da ne zna zbog čega je mogao da umre."