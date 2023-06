IZGUBILI SMO TROJKE, BILO JOJ JE UŽASNO! Maca o tragediji koju je prošao sa ženom: Srasli smo kroz agoniju gubitka dece!

Dragan Marinkovi Maca otvorio je dušu i progovorio o najtežim životnim momentima i odnosu sa suprugom Jovanom.

Izvor: YouTube/ BALKAN INFO - Zvanični kanal

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca godinama uživa u srećnom braku s 20 godina mlađom suprugom Jovanom, koja je sve ostavila bez daha kada se pojavila na premijeri filma "Munje opet". On se sada u jednoj emisiji prisetio bolnog perioda koji je prošao pre par godina sa suprugom kada je imala spontani pobačaj dok je u trećem mesecu trudnoće nosila trojke.

Ovom prilikom prisetio se teškog perioda, pa otkrio sve o odnosu sa članovima porodice, a posebno suprugom - "Ne priča niko sa mnom u kući, ja sam otac na službenom putu. Stigne se sve, ovo je posao, a porodica i prijatelji je nešto što je tu, što je neminovno. Imam divno stvorenje pored sebe, na početku joj nije bilo baš drago što sam javna ličnost, ali sam joj objasnio da nisam javno dobro. Uvek postoji doza ljubomore i kopka te. Funkcionišemo dobro uglavnom", rekao je Maca koji je kao javna ličnost shvatio da bi trebalo da ukaže na sve posledice kroz koje ljudi prolaze usled gubitka bebe.

"Ljudi se prepoznaju, kad pored nekog spavaš i deliš postelju... Kad sam prošao kroz agoniju gubitka deteta, shvatio sam da treba da kao javna ličnost ukažem na to. Naravno da očvrsneš. Shvatili smo da smo srasli, mada nam taj događaj nije bio potreban. Prepoznaš se u teškim trenucima. Što želim sebi, želim i drugima. Biti roditelj je jedna od najozbiljnijih uloga. Treba znati napraviti čoveka od tog deteta. Ne treba biti samo biološki roditelj, već u pravom smislu roditelj", poručio je Marinković u "Premijera - Vikend specijalu", a pre par godina je otkrio i kako su se nosili s gubitkom beba.

"Jovani je bilo užasno. Morali smo posle toga da odemo na nekoliko meseci van Beograda kako bismo se sklonili od svega. Trebinje nam je bilo utočište četiri-pet meseci. Tamo smo se fino odmorili od beogradske gužve i haosa", rekao je Marinković i istakao da je bilo bitno da se psihički oporave od svega kroz šta su prošli.

"Morali smo i psihički da se 'resetujemo' zbog tog gubitka. Jovani sam u tim trenucima bio velika podrška. Teško je to podnela, jer joj je to bila i prva trudnoća. Nekako smo isplivali iz svega i idemo dalje. Grozno je što takvih slučajeva kao što je naš ima mnogo. Mnogo parova prolazi kroz tu agoniju. Ne znam da li je to od bombardovanja ili loše hrane", zaključio je on tada.