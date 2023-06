PRVA FOTKA TRUDNE MARIJANE MIĆIĆ! POZIRALA U KUPAĆEM: Voditeljka ne skida osmijeh, KOLEGINICA SA RTS-A odmah reagovala!

Glumica i voditeljka Marijana Mićić objavila je prvu fotografiju u drugoj trudnoći.

Kada je odjeknula vijest da je ponovo u drugom stanju, glumica i voditeljka Marijana Mićić (40) našla se u centru pažnje. Prošle godine je sa svojim izabranikom Milošem dobila ćerku Anu, a u oktobru će dobiti još jednu djevojčicu. Marijana je sada objavila prvu fotografiju u drugoj trudnoći i pokazala koliko uživa u majčinstvu.

Marijana je trenutno na ljetovanju, pa je pozirala u kupaćem kostimu sa svojom nasljednicom. Ako je suditi po komentarima, mnogi su primijetili da Marijana zaista izgleda srećno i ispunjeno, a najveću pažnju privukao je komentar koleginice sa RTS-a, Kristine Radenković. Voditeljka je ostavila emotikone srca, a Marijana joj je odmah uzvratila.

Podsjetimo, Marijana do petog mjeseca prve trudnoće nije željela da otkriva da čeka bebu. Inače, Marijana i njen partner su nedavno proslavili osam godina veze. Malo ko je znao da je Milošev otac čuveni pjevač Srđan Marjanović. Miloš je po profesiji producent i nije iz javnog svijeta, za razliku od njegovog oca, a Marijana je jednom prilikom otkrila da ju je partner promijenio nabolje.

"Znao je da u svakom trenutku reaguje kad mi dođu 'žute minute', što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtjevna, ljubomorna, posesivna. On je sve to sveo na minimum. Kada imate dvadeset i neku, burnije reagujete na svaki partnerov gest. U tim godinama manje je kompromisa, a više rasprava, pa veze brže pucaju. Kod nas se sve lijepo poklopilo. Miloš je 'u glavi tačan' za odnose, pa je uspio da i mene kanališe do granice da sada i ja isto reagujem", rekla je Marijana svojevremeno u intervjuu za "Hello".