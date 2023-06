IZGUBILA STARATELJSTVO NAD SINOM, ZBOG BIVŠEG PROLAZILA KROZ PAKAO: Selma s djetetom bila i na ulici

Pjevačica Selma Bajrami i dalje vodi pravnu bitku sa bivšim suprugom

Pjevačica Selma Bajrami, poznata po hit pesmama "Ostrvo tuge" i "Kakvo telo Selma ima", svojevremeno je otkrila da više godina vodi pravnu bitku sa bivšim suprugom. Selma je ispričala da je dobila starateljstvo nad sinom nakon razvoda, a sada i da ga je izgubila kada, zbog korone i lokdauna tokom kojeg nije mogla da nastupa i zarađuje.

"Preživjela sam kako fizičku, tako i psihičku torturu i raznorazna poniženja. Teške uvrede je nastavio da koristi i tokom procesa samog razvoda. Najviše me boli što mi se sveti preko sina Darisa. On ima pravo da ga viđa dva puta u mjesecu, ali često umije da ga zadrži duže kod sebe i vrati ga trećeg dana", rekla je Selma ranije i otkrila da je starateljstvo nad sinom Darisom izgubila tokom koronavirusa.

"Tada je donesena odluka da moj sin pripadne ocu. Zbog korone sudovi nisu radili kako treba, a uvijek je i bilo kašnjenja. Malo ranije sam otkazala punomoć svom advokatu zato što nisam bila u situaciji zbog pandemije da plaćam, jer, kao što znate, mi pjevači smo bili ugroženi", ispričala je Selma nedavno za Kurir i dodala:

"Nisam tada imala novaca, s obzirom na to da sam se sve vrijeme branila od ovog čovjeka koji me napada godinama i koji se služi svim i svačim da mene ocrni kao majku".

Selma je prije nekoliko godina u jednom intervjuu otkrila i kako je došlo do razvoda.

"Ubrzo nakon vjenčanja mislila sam da je sva sreća na mojoj strani, međutim moj suprug i ja smo shvatili da nismo jedan za drugo i odlučili smo se za razvod kako bi naš sin Daris mogao da odrasta u domu bez svađa. Bilo je lakše planirati nego učiniti pa sam ostala sa dvogodišnjim djetetom i dva kofera ispred vrata" ispričala je Selma Bajrami.

Selma je u teškim momentima bila potpuno sama, njemački jezik nije dovoljno znala, nije imala ni novca jer nije radila, ali je ubrzo uspjela da nađe stan i upisala je kurs. Pokušavala je da ima normalnu komunikaciju sa suprugom, on je odlučio da joj oduzme dijete.

"Prošla sam kroz strašnu agoniju. Daris je bio mali ali osjetio je da se nešto dešava, nije mu bilo jasno zbog čega više nismo zajedno. On je počeo da se povlači u sebe i da teško govori. Odveli smo ga kod psihologa i na sreću utvrđeno je da je imao barijeru zbog dva jezika na kojima je govorio".

Prije nekoliko godina Selma je istakla da više nije mogla da podnese razne tužbe i prijave socijalnoj službi od bivšeg muža sa ciljem da joj oduzme dijete, pa je riješila da se obrati agenciji za zaštitu žena u Beču.

"Samo hoću da sjaše više s mene. Meni je opet prije neki dan došla socijalna služba na vrata. Non-stop nešto izmišlja, kako ja ostavljam dijete, kako ga zapostavljam... Kada sam na nastupu, u sigurnim je rukama, čuva ga moja mama. Prijavila sam se u jednu agenciju za zaštitu žena, jer više ne znam kako od njega da se odbranim, stalno se vučem po sudovima zbog njegovih neosnovanih tužbi, stalno mi šalje socijalne službe, ne mogu više to da trpim. Svašta radi, spletkari, čak sumnjam, mada nisam sto odsto sigurna, da su osobe koje su mene zastupale prenosile informacije suparničkoj strani i sad radim na tome da prikupim sve dokaze. To je stvarno pakao, ali to se ne vidi na meni, ja sam uvijek nasmijejana i samo guram napred. Tek ću dokazati dušmanima da mogu da se izborim sa svim nedaćama, uspjeh im je najveća kazna", rekla je u svojoj ispovijesti za "Scenu".

