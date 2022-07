KAKVO TELO SELMA IMA! Pevačica pokazala brutalne obline, ali i ZGODNOG frajera s kojim je u vezi - komentari PLJUŠTE!

Selma Bajrami i njen dečko uživaju na letovanju, a pevačica izgleda nikad bolje i nikad srećnije.

Izvor: Instagram/selmabajrami.star

Pevačica Selma Bajrami je pre nekoliko dana počastila pratioce fotografijama u bikiniju i napravila opšti "haos" na društvenim mrežama, i tu se nije zaustavila, pa je objavila još neke morske slike.

Posle burnog životnog perioda pevačica uživa u ljubavi, a i liniju je dovela do željene, pa ovog leta ponosno pokazuje obline.

Pozirala je na terasi hotelske sobe u Makarskoj, gde trenutno boravi, te pratioce "zalepila" za ekran, a u nekim objavama pokazala je i svog zgodnog dečka.

Njenu objavu prokomentarisala je i Severina, koja joj je emotikonima poručila da je živa vatra i poslala ljubav u vidu crvenog srca.

Pogledajte kakvo telo Selma ima!

Pogledajte i kako izgleda Selmin dečko, s kojim je u maju ove godine proslavila šest meseci ljubavi.

"On je moja bolja polovina. Ispunjena sam, srećna. On je muškarac mog života. Samohrani je otac. Ima troje dece, upoznali smo se u Beču. Kupilo me je kako se ophodi prema svojoj deci", izjavila je nedavno za "Blic".