BILA JE ŽENSKA OSOBA U STANU, NJEGOV OTAC JE TO NAZVAO MASAŽOM: Nikolina Pišek iskreno - Sve što ste pročitali je ISTINA

Nikolina Pišek je gostovala u jednom podkastu u kojem se dotakla i Ristićeve veze sa maserkom

Nikolina Pišek gostovala je u podkastu "Skip or beap", gde je prvi put progovorila o maserki s kojom je bio njen pokojni suprug Vidoje Ristović u trenutku smrti.

Voditeljka podkasta je Nikolinu pitala da prokomentariše okolnosti smrti, ali i navode koji su tih dana objavljivani u medijima.

"O smrti tvoga muža nema trača koji nismo čuli, umro je na drugoj, bio je na masaži, ti ne skrivaš da si sve te tračeve i čula i pročitala, nijedan te nije iznenadio jer je već i ta istina bila bizarna kako si i sama rekla... Želiš li nam reći tu istinu?", pitala ju je voditeljka, a Nikolina Pišek rekla:

"Pa manje više sve što je napisano je istina", priznala je voditeljka i dodala da ju je to iznenadilo.

"Bili ste verni jedan drugome ili?", nastavila je voditeljka, a Nikolina odgovorila:

"Pa ja jesam. Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar je to formulirao kao masaža... Sve je jako čudno uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca".

Pišekova je potom rekla i kako je saznala da je Vidoje preminuo:

"Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto. Rekla je: 'Vido je umro', a ja sam rekla 'Je li Vama dobro? Šta se događa Marija?' Jednostavno to neko vreme nisam procesuirala".

Voditeljka je poručila kako se o smrti njenog muža pisalo stalno i da se pričalo da je na masaži umro dok je bio na drugoj ženi.

"Imala sam trenutke kada me to jako ljutilo, ali onda sam shvatila da je to jako nebitno i da gubim energiju, a imam puno važnije probleme u životu i stvari koje moram rešavati, na koje se moram fokusirati...decu o kojoj moram brinuti".

Voditeljka se dotakla toga da ju je najmanje u celoj situaciji štitio svekar.

"Zakon je na mojoj strani i ja znam da ću iz ove bitke izaći kao Pirov pobednik. Vreme je da tim nekakvim lokalnim umišljenim šerifima, koji si daju kojekakve nadimke i titule raznih velikodostojnika stanem na kraj. Stvari treba staviti na svoje mjesto i zakon postoji s određenim razlogom i ne bi se trebali bojati upotrebljavati ga. Pretnje sam prijavila policiji, jer sam imala otvorene napade s njegove strane, ali ne ja se ne bojim, ne znam zašto, možda sam jednostavno preluda, ali mislim da ljudi koji previše laju ne grizu",