ŠOK! ZARATILE NAKON ZADRUGE?! Milena Kačavenda oplela po Ani, ova joj ODMAH UZVRATILA - "Nismo kume niti smo bile!"

Milena Kačavenda i Ana Ćurčić razmenile su niz opaski.

Ana Ćurčić je iz Zadruge izašla kao drugoplasirana, a u finalnoj večeri dočekala ju je kuma i drugarica Milena Kačavenda, zajedno s Acom Bulićem, Aninim sinom i majkom.

Po završetku Zadruge komentariše se sve više da Ana i kuma nisu više u dobrim odnosima, a sada se o njima ponovo priča. Kačavenda je demantovala nedavne navode da je uzela novac od Aninih fanova, te istakla da od Ane nije čula niti jedno hvala nakon rijalitija.

"Željela sam da se povučem ali morala sam da se javim danas zbog svih navoda. Biti drugo mjesto nije mala stvar u onom leglu zmija. Da nije bilio mene, ne bi bilo Ace Bulića i ne bi Ana osvojla toliko glasova. Sve je to jedna velika istina! Za sve njene kontradiktornosti, ja sam mjesecima radila. Možda jesam pretjerala, možda sam bila ostrašćena kako je rekla, da sam htjela da ga uništi, jesam... Ali, mnogo toga nije tačno. Ono što je spomenula kod Šopićke, rekla sam joj privatno a ona je to rekla javno, zato ću ja sada morati da spomenem. Ja sam bila drug do kocke i do zadnje kapir krvi. Od danas, sve što bude rečeno a da nije istina, zakonski ćemo rješavati. Ja nisam profesionalni PR ali očigledno mi nije išlo toliko loše, maksimalno sam se trudila", govorila je Milena i nastavila:

"Mislila sam da sam zaslužila jedno 'hvala', od Ane a koje nisam dobila. Ta neka iz Bujanovca ispada da je bitnija od kume koja je tu 30 godina. Novac nikada nisam uzela, a jednom kada sam na Instagramu napisala da neko ukoliko neko želi da joj pošalje poklon da se obrati meni, njena ćerka me je zamolila da obrišem jer ispada da prosim. Neka mi neko da potvrdu da sam uzela novac", izjavila je Milena.

Ana je u emisiji Narod pita na pitanje da li joj je Milena kuma, nakon kratke pauze rekla samo: "Hajmo na neku drugu temu", što je Milena sada javno prokomentarisala.

"Evo reći ću i ja šta imam. Ona je imala dramsku pauzu od 20 sekundi na to pitanje. Evo, ja kažem, Ana i ja nismo kume, niti smo ikada bile", izjavila je Milena.

Sada se oglasila i Ana:

"Ja Milenu poštujem, ne znam šta se desilo. Trebalo je da se vidim sa njom, ali ona je odlučila da izađe javno i iznese neke informacije, mislim da je ovo tek sad pretjerivanje. Ja sam ostala korektna, zvala sam je, ali je ona odlučila da odradi sve na svoj način, kako je ona htjela. Moj život je u pitanju i mislim da je kulturno da se poštuje ono kako ja odlučim, šta je tačno, šta nije, to je moja stvar i ja to najbolje znam. Ne osporavam da me je iko branio, zahvalna sam, ali ovo mi se ne sviđa. Problemi se rješavaju u četiri zida, ali očigledno ona ima potrebu da sve bude javno. Ja nemam potrebu za tim, nisam htjela da dozvolim da novinari prave priču od ovoga, ali ona želi da odbrani sebe, iako nema za šta da se brani... Šta da kažem, pravi mi problem, ali nema veze", istakla je Ana u svom "lajvu".