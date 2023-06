PRIČALA DA JE MUVAO VIDOJE RISTOVIĆ: Nikolina osula paljbu po Hrvatici koja je prozivala na mrežama - spomenula i Srbe!

Voditeljka Nikolina Pišek u jednoj emisiji otkrila kakve je komentare dobijala jer je radila u Srbiji, ali i o tračevima koje su plasirale pojedine javne ličnosti iz Hrvatske nakon što joj je preminuo suprug

Izvor: Instagram/nikolinapisek/bornakotromanic

Voditeljka Nikolina Pišek, koja je pre nešto više od godinu dana iznenada izgubila supruga Vidoja Ristovića, mesecima unazad je u centru pažnje medija.

Nikolina se najpre našla na meti napada svekra Miše Grofa koji je u medijima iznosio detalje iz njenog privatnog života i optuživao je za prerani odlazak njegovog sina, dok su je pojedine javne ličnosti iz Hrvatske prozivale u medijima.

Jedna od njih je hrvatska ekonomistkinja i infliuenserka Borna Kotromanić, koja je tvrdila da je "Vidoje pokušao da prevari Nikolinu sa njom". Borna je na društvenim mrežama čak objavljivala komentare koje je pokojni Ristović ostavljao na Instagramu, a potom napisala:

"Čudna je to ljubav bila dok je stavljao polni organ u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu učiti jer ona dobro zna da me opsedao, a da mu ja nisam dala da ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram samo zato što je znam i kao žena ženi".

Izvor: Instagram/bornakotromanic

Borna je potom otkrila da joj se muž Nikoline Pišek veoma često javljao na društvenim mrežama - najčešće bi joj ostavljao "reakcije" na fotografije, a nekad bi i poslao poruku.

"Nikolina, ja imam i razum i obraz, a tebi je kokain nagrizao sve po malo", napisala je Borna u jednoj objavi, a Pišekova se nijednom nije oglasila ovim povodom - do sad.

Izvor: Instagram/bornakotromanic

Pišekova je gostujući u jednoj emisiji rekla da "ne zna ženu", ali da su "papiri uredno složeni kod advokata".

"To je jedna apsurdna situacija. Meni je grozno da pričam o toj osobi jer je ona toliko nebitna u mom životu. Prvo je bila nebitna jer ja tu ženu ne poznajem, tako da je ovo još apsurdnije. Njen napad na mene, gde se ona postavlja u situaciju da poznaje moju porodicu, mene, supruga...", rekla je Nikolina i natavila:

"Ja bih to objasnila da naprosto postoje neke osobe koje su užasno željne pažnje javnosti iz nekog razloga, koje žude za nekim tako javnim priznanjem pa se onda naprosto kače na situacije koje su u tom trenutku popularne. Ja ne znam kako bi to drugačije opisala. Ja s njom nemam komunikaciju. Sve je lepo, civilizovano, posloženo u rukama advokata".

Nikolina se potom dotakla i činjenice da je godinama radila i živela u Srbiji i da ni sa kim nije bila u sukobu. Takođe je istakla činjenicu da "u Srbiji ima manje cenzure" u odnosu na Hrvatsku.

"Ja sam otišla kao gastarbajter u Srbiju, ali, očigledno se meni najviše zamera. Ja sam primetila da su u Srbiji više inkluzivni - oni će vrlo rado pristvojiti ono što nije njihovo, dok će Hrvati, ono što je njihovo, prebrojati svako krvno zrnce. Ako nađu neku nepravilnost, onda će ih isključiti. Znači, Hrvati su više ekskluzivni. Možda su mi zamerali jer sam prva otišla i bila najbolje prihvaćena tamo. Ja sam tamo u smislu posla i poslovne karijere doživela zaista sjajne stvari. Ne mogu reći da se ijednog projekta stidim".