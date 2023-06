"STARTOVAO ME ISPRED TOALETA": Hit priča Zlate Petrović o Saši Popoviću - smuvali se na Cecinom 18. rođendanu!

Zlata Petrović je bila u dvogodišnjoj vezi sa Sašom Popovićem

Izvor: Pink TV/Screenshot

Pevačica Zlata Petrović je svojevremeno bila u vezi s nekadašnjim čelnikom Granda Sašom Popovićem. O njihovoj vezi i muzičkoj saradnji koja je ovekovečena i u spotu za pesmu "Horoskop".

Zlata je jednom prilikom otkrila da su se upoznali na proslavi 18. rođendana Svetlane Cece Ražnatović, tada Cece Veličković.

"On je kod Cece došao s koncerta Harisa Džinovića, i to s jednom poznatom pevačicom s kojom se tada zabavljao. Ja sam taj dan bila kuma na svadbi u Vršcu i moja drugarica Milica mi kaže: 'Ajde, bre, Zlato, da svratimo malo kod Cece. Sigurno je ludo'. Ja joj na to odgovorim: 'Ma, gde sad da idem tamo ovako raščupana, umazana, šminka mi se pokvarila'. Bila sam nikakva jer sam ceo dan đipala na svadbi i samo mi je to falilo da u pet ujutro idem na još jedno veselje. Ali, eto, ubedi ona mene i mi svratismo", prisetila se Zlata jednom prilikom i istakla da je ta noć bila najlepša u njenom životu.

"Ulazimo nas dve i prvi koga sam ugledala bio je Popović. Kao grom da me je opalio posred stomaka. Vidim ja neka igra oko njega, a on zvrlji u mene, pa su mu i cvikeri spali na nos. Namesti on naočare i nastavi da blene, a i ja u njega. Krenem u toalet, a on za mnom. Zaustavio me je ispred vrata i pohvalio da lepo izgledam, ali da mi nešto fali. Upitam ga šta to meni fali, a on ko iz topa kaže: 'Da se prezivaš Popović'. Poslao je on tu pevačicu kući i seo pored mene, tu smo razmenili broj fiksnog telefona, nakon čega me je mesec dana jurio".