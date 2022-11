"ZNA SE ZA ČIJOM SUKNJOM JE POPOVIĆ JURIO I KOGA PROSIO" - Zlata podržala Nedu, raskrinkala Sašu i ZAPRIJETILA ovim!

Zlata Petrović se baš iznervirala kad je čula da se njen bivši dečko Saša Popović, sa kojim je bila dvije godine u vezi, naljutio na Nedu Ukraden što ga je spominjala u svojoj knjizi.

Neda Ukraden je jedan dio u autobiografiji "Zora je svanula" posvetila Saši Popoviću. Ona je navela da su njih dvoje počeli da se zabavljaju u ljeto 1989. i da su mnogo vremena provodili zajedno, zatim da su često putovali na relaciji Sarajevo - Novi Sad i planirali zajedničku budućnost. Uprkos iskrenoj ljubavi koju je opisala s Popovićeve strane, Neda je navela da su njih dvoje po svemu pripadali različitim svjetovima, te da je njihova ljubav bila osuđena na propast.

Nakon veze sa Nedom Ukraden, Popović je zaveo pjevačicu Zlatu Petrović koja sada ne može da vjeruje da se Popović toliko potresao što ga je Neda nazvala ženskarošem i što je otkrila da je sa njom htio brak i bebu!

"Lijepo je to Neda opisala, oko Saleta su stalno bile neke djevojke i teško ga je bilo ukrotiti. Žena ga je odbila za brak, pa šta, i ja sam ga odbila kad me je prosio! Nema tu šta sada on da se ljuti, da joj zamjera i da demantuje po novinama. Razumijem, oženjen je, ima ženu i divnu ćerku i sada mu ne trebaju te priče iz prošlosti, ništa ružno nije radio da bi sakrio, ali nije bio ni svetac da se razumijemo", poručila je Zlata za "Star" i dodala:

"Knjiga je u prodaji, ne može da je stopira, može samo da je kupi i ostavi za uspomenu. Svako ko kaže da ne zna sa kim je Sale bio i koga je sve jurio kao momak taj laže! Zna se dobro za čijom je on suknjom sve jurio i koga je prosio, ali to nije sramota. Glupo mi je ovo što sada radi".

Zlata je otkrila da bi i ona u svojoj knjizi ispričala sve pikanterije iz dvogodišnje veze sa Popovićem, ali da još nema namjeru da piše autobiografiju. Pjevačica je svojevremeno otkrila da se poljubac između nje i Saše Popovića desio na proslavi 18. rođendana Svetlane Cece Ražnatović, 1991. godine, da je on "vatra" u krevetu, kao i da je odbila vjeridbu.

Saša Popović već dugi niz godina je u srećnom braku sa Suzanom Jovanović sa kojom ima ćerku Aleksandru, a njenog sina iz prvog braka prihvatio je i odgajio kao svog.