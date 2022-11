SAŠA POPOVIĆ ME JE SMUVAO ISPRED WC-A! Srpska pevačica otkrila detalje - Zbog budale je GLADOVAO, a u krevetu je ZVER!

Saša Popović bio je veliki zavodnik, a nakon veze sa Nedom Ukraden zaveo je pevačicu Zlatu Petrović koja je otkrila detalje veze.

Izvor: Pink TV/Screenshot

Neda Ukraden je u svojoj knjizi "Zora je svanula" otkrila da je svojevremeno bila u vezi sa Sašom Popovićem, kao i da je Lepa Brena bila ljubomorna na nju, a odmah nakon njihovog raskida u ljubavnoj vezi sa Sašom bila je pevačica Zlata Petrović. Iako nikada nisu krili da su bili zajedno, o detaljima nisu javno govorili. Njih dvoje se često sete tog perioda, čak i pred suprugom Saše Popovića Suzanom Jovanović, kojoj nikada nije smetala njihova veza. Zlata je svojevremeno otkrila da se poljubac između nje i Popovića desio na proslavi 18. rođendana Svetlane Cece Ražnatović, 1991. godine.

"On je kod Cece došao s koncerta Harisa Džinovića, i to s jednom poznatom pevačicom s kojom se tada zabavljao. Ja sam taj dan bila kuma na svadbi u Vršcu i moja drugarica Milica mi kaže: 'Ajde, bre, Zlato, da svratimo malo kod Cece. Sigurno je ludo'. Ja joj na to odgovorim: 'Ma, gde sad da idem tamo ovako raščupana, umazana, šminka mi se pokvarila'. Bila sam nikakva jer sam ceo dan đipala na svadbi i samo mi je to falilo da u pet ujutro idem na još jedno veselje. Ali, eto, ubedi ona mene i mi svratismo", prisetila se Zlata jednom prilikom i istakla da je ta noć bila najlepša u njenom životu.

"Ulazimo nas dve i prvi koga sam ugledala bio je Popović. Kao grom da me je opalio posred stomaka. Vidim ja neka igra oko njega, a on zvrlji u mene, pa su mu i cvikeri spali na nos. Namesti on naočare i nastavi da blene, a i ja u njega. Krenem u toalet, a on za mnom. Zaustavio me je ispred vrata i pohvalio da lepo izgledam, ali da mi nešto fali. Upitam ga šta to meni fali, a on ko iz topa kaže: 'Da se prezivaš Popović'. Poslao je on tu pevačicu kući i seo pored mene, tu smo razmenili broj fiksnog telefona, nakon čega me je mesec dana jurio", rekla je ona tada i dodala:

"Izveo me je u jedan hotel na večeru. To je bio spektakl. Poručila sam rakijicu i pileću džigericu u slaninici i to ga je oduševilo. Otkrio mi je da se zabavljao s nekom budalom koja je ukočena i samo je tražila da je vodi na škampe, pa je on ostajao gladan. Toliko se zaljubio u mene da nijedan dan nije mogao da prođe a da se mi ne vidimo. Bio je divan, posvećen, pažljiv. Drago mi je što smo i danas veliki prijatelji. Mnogo volim i cenim njegovu suprugu, a Sale je veliki profesionalac i najbolji čovek na svetu", poručila pevačica i otkrila kakav je bio u krevetu.

"Sale i ja smo bili dve godine zajedno. Mislim da je on tad bio direktor 'Zama' i radio je sa 'Slatkim grehom'. Viđali smo se kad smo bili u prilici, često i kod njega u Novom Sadu. Ma on je bio i ostao predivan. Takav čovek se više ne rađa, majke mi moje. Pored njega sam se osećala kao princeza. On je vatra u krevetu! Jao, šta pričam?! Nikada mi nije bilo bitno da li je u krevetu dobar ili loš. Muškarci me nikada nisu privlačili po tome kakvi su u krevetu. Volela sam njihove osobine, a Sale je pripadao mojoj energiji", izjavila je pevačica koja se nakon ove veze udala za voditelja Zorana Pejića, s kojim ima sina Jovana.

Zlata je tada otkrila i da je Lepa Brena sa Sašom dojurila iz Bugarske da vidi ko je devojka njenog prijatelja.

"U Bugarskoj je trebalo da ostanu skoro mesec dana. Međutim, Popović je toliko odlepio za mnom da je posle dva dana tražio da se vrati za Srbiju da me vidi. Brena je bila u čudu, morala je i ona da dođe da bi videla za kim je to njen najbolji drug izgubio glavu. Tada sam živela u maloj kućici od 30 kvadrata, po kojoj su miševi išli. Došli oni, a ja se šlogirala. Spremila sam pasulj i sa majkom ih ugostila u svom skromnom domu. O Breni sam mislila da ona ima drugi mozak, taj neki na dugme koji se pritisne i onda funkcioniše, bila sam sigurna da ona ne piški, da nema sekiraciju, da je nestvarna. Ali kad sam videla koliko je ona normalna, tako velika a obična, oduševila sam se", zaključila je Zlata, a poppvić je nedavno otkrio kako je u "Grand" upala policija.