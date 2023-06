POGINUO GLAVNI GLUMAC IZ "KOSE"! Podijelio snimak sa pratiocima, par sati kasnije bio je mrtav (FOTO, VIDEO)

Glumac Trit Vilijams, koji je u filmu "Kosa" igrao jednu od glavnih uloga, poginuo je u 72. godini.

Izvor: YouTube/Movieclips

Glumac Trit Vilijams, koji se prije više od četiri decenije proslavio kao Berger u filmu "Kosa", poginuo je u strašnoj nesreći nedaleko od svog ranča vrijednog milion dolara.

Vilijams (71) je samo par sati prije nesreće objavio snimak na kojem uživa dok kosi travu, a njegov agent je potvrdio da je stradao tog popodneva. Vilijams je upravljao svojim motociklom kada ga je "isjekao" automobil, i helikopterom je hitno prebačen u bolnicu gdje je preminuo.

Izvor: Profimedia

Vilijams je nakon "Kose", u kojoj je nominovan za "Zlatni globus", igrao u nizu filmova i serija. Među najpoznatijima su "Bilo jednom u Americi", "Orao sletio", "1941", "Everwood" i drugi. Bio je oženjen glumicom Pam van Sant, i imali su dvoje djece, sina Džila i kćerku Eli.

Podsjetite se jedne od najmoćnijih filmskih pjesama - "Let the sunshine in".