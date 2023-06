NISAM ŽELJELA JAVNO O OVOME DA PRIČAM: Dušica Jakovljević u finalu Zadruge ispričala kakvu NEPRIJATNOST je doživjela!

Dušica Jakovljević je rekla da je na neki način bila žrtva nasilja zbog scene koju je doživela dok je bila u banci kada je žurila na posao, odnosno na finale Zadruge.

Izvor: Pink TV

Voditeljka Dušica Jakovljević otvorila je i nastavak superfinalne večeri Zadruge 6, koje je sinoć prekinuto zbog nevremena u Šimanovcima, pa će pobjednik koji će osvojiti glavnu nagradu od 50.000 eura biti proglašen za nekoliko sati.

Nakon što je sinoć bila u plavoj elegantnoj haljini, večeras se pojavila u bijeloj, a na samom početku emisije, dok je u studiju razgovarala s Lepim Mićom i Miljanom Vračevićem, ispričala je šta joj se dogodilo prije odlaska na posao i istakla da je "bila žrtva nasilja".

"Ja sam danas bila žrtva neke vrste nasilja. Nisam željela da pričam o ovome javno, ali... Zamolila sam jednog momka u banci da me propusti, jer sam išla na posao, a on mi je rekao: 'Žuriš u Zadrugu? Namjerno neću da te pustim, sad ćeš da čekaš'. Nastavio je sa pričom da treba da idem u Zadrugu, rekla sam mu da mu se obraćam ljubazno, kao fizičko lice... Nastavio je, iako su zaposleni bili na mojoj strani. Na kraju mi je rekao da i ne zna ko sam ja... Mene je, eto, to uznemirilo", ispričala je Dušica Jakovljević.