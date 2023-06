EVO ZAŠTO ĆE FINALE ZADRUGE 6 BITI DRUGAČIJE: Dušica Jakovljević otkrila sve, zadrugare čeka iznenađenje za kraj

Voditeljka Zadruge Dušica Jakovljević sumirala je utiske pred samo finale i iskreno govorila o ukućanima, međuljudskim odnosima, a najveći utisak na nju ostavili su definitivno ljubavni parovi i njihove priče.

"Svake godine kažem da su učesnici drugačiji, kao i same priče koje se među njima odvijaju. Ovo je najneizvesnija sezona do sada. Prethodnih godina su svi očekivali pobednika, odnosno naziralo se ko to može da bude, a sada je situacija drugačija. Kako učesnici ispadaju, na pitanje o pobedniku, svi daju različite odgovore. Kako se krug zadrugara bude sužavao, sve će biti neizvesnije. Samo finala će biti spektakularno, ali sve je na učesnicima - rekla je Dušica.