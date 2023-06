SVE JE SAD DRUGAČIJE, FINALE ĆE BITI SPEKTAKULARNO! Dušica pred kraj Zadruge otkrila šta će se dešavati - "Na njima je"

Zadruga 6 završava se za tri dana, 8. juna, a Dušica Jakovljević se osvrnula na ovu sezonu čiji je neizostavni dio bila, kao i svih prethodnih godina.

Veliko finale Zadruge je u četvrtak, 8. juna, kada se završava šesta sezona rijalitija i Željko Mitrović je najavio da je to poslednja koja će biti, a voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je neke pojedinosti o završnoj večeri i iznela svoje utiske o dešavanjima tokom proteklih devet meseci.

Dušica Jakovljević je iz sezone u sezonu prisutna kao jedno od zaštitnih lica Zadruge, pa nakon toliko godina i šest sezona rijalitija, kaže da su najveći utisak definitivno u ovoj poslednjoj na nju ostavile ljubavne priče.

"Svake godine kažem da su učesnici drugačiji, kao i same priče koje se među njima odvijaju. Ovo je najneizvjesnija sezona do sada. Prethodnih godina su svi očekivali pobjednika, odnosno naziralo se ko to može da bude, a sada je situacija drugačija. Kako učesnici ispadaju, na pitanje o pobedniku svi daju različite odgovore. Kako se krug zadrugara bude sužavao, sve će biti neizvesnije. Samo finale će biti spektakularno, ali sve je na učesnicima", izjavila je voditeljka.

"Car i Aleks su prošli sve i svašta, menjali partnere, a na kraju su shvatili da je najljepše na jednom ramenu. Odnos Ane i Zvezdana je pokazatelj da se od uspomena ne živi, već je potrebno neki odnos zalivati i aktivno raditi na njemu", smatra Dušica, koja priznaje da su ove priče na nju ostavile najveći utisak.

"Vrlo su nervozni zadrugari. Kada su mirni, onda se to tumači kao zatišje pred buru. Sada su svjesni da će se uskoro suočiti s mišljenjem naroda i najbližih. Parovi razmišljaju da li će njhova ljubav opstati, a pojedinci trče na 'zadnji voz' kako bi ušli u vezu, jer su im se emocije, kako oni kažu, rodile pred sam kraj", poručila je Dušica za kraj u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

