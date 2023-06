"PA BOLJE DA SI GOLA, IONAKO SVE VIDIMO!" Brutalni kadrovi Teodore Džehverović - na grudima mrežice, šlic otkrio PREVIŠE

Teodora Džehverović ponovo objavila zavodljivi snimak.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Teodora Džehverović ponovo je raspametila svoje pratioce! Nakon što je privukla ogromnu pažnju kada se još jednom pojavila na košarkaškoj utakmici, pjevačica je istim tempom nastavila i na društvenim mrežama.

U poslednje vrijeme je sve ređe viđamo obučenu, a njene objave na Instagramu sve su izazovnije. U nekoliko navrata se zbog toga našla na meti kritika, ali ni komplimenti svakako ne zaostaju. Ovoga puta Teodora je pozirala u haljini koja malo toga sakriva.

Na sebi je imala ultra kratku crnu haljinu - dekolte do pupka i šlic do kuka! Nekoliko tračica obmotavalo se oko njenih grudi, ali ni to nije sakrilo gotovo ništa. Kometari su bili brojni, a vi pogledajte snimak koji je zapalio mreže: