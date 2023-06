DRUGI PUT JOJ UNIŠTILI SKUPI AUTOMOBIL! Teodoru Džehverović opet sačekao šok prizor na parkingu - oglasila se! (VIDEO)

Teodora Džehverović se požalila na društvenim mrežama prizorom koji je zatekla i istakla da joj se ista stvar dešava već drugi put.

Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic

Pjevačica Teodora Džehverović, koja je ovih dana u centru pažnje zbog eksplicitnih snimaka, požalila se na neprijatnost koju je doživjela kada je došla do svog automobila na parkingu i zatekla prizor koji ju je iznervirao. Neko joj je ukrao znak s automobila, a da stvar bude gora, to joj se dešava već drugi put.

Teodora se požalila na Instagramu navodeći da je veliki zaljubljenik u ovu marku automobila - "Mercedes", ali da će biti primorana da promijeni model s obzirom na to da već drugi put ima isti trošak.

"Vi znate da sam ja ljubitelj 'Mercedesa', stvarno. Međutim, znak na modelu koji trenutno imam je jako lako skinuti i to mi se desilo već drugi put. Ja idem i vozim auto s ovom rupom. Nije problem što je rupa, baš me briga, nego ću što ponovo staviti znak i ponovo će neko da mi ukrade... U fazonu sam da želim da prodam ovaj auto, jer koja je poenta da stalno kupujem znak, a da neko to neko konstantno krade?", požalila se pjevačica i pokazala na snimku o čemu se radi.

Pogledajte 00:41 Džehvi drugi put uništili automobil ispred zgrade Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Teodora Džehverović je ovih dana u centru pažnje zbog provokativnih objava i snimaka s nastupa, a nedavno je boravila na Sejšelima, odakle je fanove počastila serijalom golišavih izdanja:

