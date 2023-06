DOŠLA DA PEVA, A NA POKLON DOBILA AUDI! Kraljica bakšiša se kući vratila i PUNIH DŽEPOVA - Ovo se još nikome nije desilo

Jana Todorović potvrdila je da je zaista "kraljica bakšiša" kada se s jednog nastupa kući vratila s novim kolima i džepovima punim evra!

Jana Todorović koja je jednom prilikom otkrila da su njeni roditelji prodali traktor kako bi snimila svoju prvu pesmu, izgradila je uspešnu karijeru i postala jedna od najtraženijih i najuspešnijih pevačica s naših prostora. Dobila je epitet "kraljice bakšiša", jer je na svakom nastupu okite novčanicama, a sada je prevazišla i samu sebe.

Ona je za vikend pevala na jednom svadbenom veselju kod porodičnih prijatelja, da bi od domaćina dobila automobil marke "audi" i čak 20.000 evra bakšiša. Janu su redom svi kitili, od mladenaca do gostiju, a gazda kuće je usred veselja folkerki uručio ključeve automobila, pa je ona ostala u šoku.

"Jana je tri meseca ranije znala da će da peva na ovoj svadbi, jer su u pitanju njeni kućni prijatelji. S domaćinom je sve ugovorila, ali nije znala jedan detalj, a to je da je spremio iznenađenje i poklon koji dosad nikad nije dobila na proslavama. Druge pevačice dobijaju satove i zlatne lance, ali je njen prijatelj hteo da joj pred gostima pokloni 'audi'. Kad je veselje počelo, nakon što je Jana otpevala blok pesama, čovek je zamolio da mladenci i ona izađu ispred sale da bi videla iznenađenje. Kad su izašli, izljubio je Janu, zahvalio joj što nije tražila ni dinar za honorar za svadbu, pa joj je poklonio auto", ispričao je izvor, pa dodao da folkerka prvo nije htela da prihvati kola na poklon, jer im se cena kreće od 10.000 do 50.000 evra, u zavisnosti od očuvanosti.

"Jana je počela da se smeje, nije mogla da veruje šta je snašlo! Prvo je rekla da ne može da prihvati poklon, a onda je ipak, na nagovor gazde, uzela ključeve. U pitanju je crni audi Q5. Jana je uzela ključeve, okupljeni su aplaudirali, a onda se vratili u salu, gde se nastavilo slavlje. Tamo je posle bila sva u evrima, kitili su je gosti i uzela je bakšiš od skoro 20.000 evra", dodao je pomenuti izvor.

Jana je istakla da se sa ovim muškarcem zna čitavu deceniju - "Bila sam kod prijatelja na slavlju i bio je dogovor da ne pevam za honorar. To je trebalo da bude moj poklon mladencima, ali, eto, i ja sam dobila iznenađenje! Ne bih da pričam o detaljima, znam da ni on to ne bi želeo, ali eto! Nesvakidašnji poklon me je sačekao", kratko je poručila pevačica koja je nedavno bila uhapšena na aerodromu u Cirihu.