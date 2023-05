MAJSTOR IH ISPALIO, PA SE SAMI BACILI NA KREČENJE I ZIDANJE: Pevač sa ženom sređuje vikendicu - odradili posao!

Ljuba Perućica i Katarina su pokazali da im ništa nije teško, a bacili su se na posao oko vikendice na Srebrnom jezeru, jer im je "pukao film".

Izvor: Instagram/ljubaperucica

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus pohvalili su se molerskim radovima na svojoj vikendici koju su rešili da ulepšaju do leta, kako bi uživali u prirodi, pored vode, što im najviše prija kada nemaju obaveze.

"Kuću imam već par godina, nova je, te nema puno ulaganja. Sad samo dodajemo ogradu, kapiju i radimo obalu. Da, sređujemo i fasadu da to bude sve lepo i uredno", objasnio je Ljuba, koji je vikendicu kupio baš na Srebrnom jezeru. "Izbor je pao na Srebrno jezero zato što sam rodom iz Požarevca, blizu je mom rodnom gradu i prelepo je", kaže pevač koji se na Instagramu pohvalio i umećem svoje supruge.

Zasukali su rukave jer majstor nije došao, a na kraju su bili oduševljeni onim što su svojim rukama postigli. "Trebalo je majstor da dođe, međutim čovek nas je ispalio, nije se javljao i onda nam je pukao film i počeli smo sami i videli da možemo sve. Odradili smo većinu posla, ima još, ali polako, napredujemo svake nedelje sve više", kaže pevač koji je najponosniji na zidanje pregradnog zida koji će im omogućiti privatnost.

"Uspeli smo da sazidamo zid do kraja, odokativno se vidi da ne valja (smeh), ali dobro, štitiće od pogleda. U svakom slučaju, nije to ni tako loše, može da prođe, ovo je šest od deset. Nadam se da vetar neće da ga sruši. Šalim se, biće to dobro", poručio je Ljuba Perućica, a ovako je izgledalo njihovo fizikalisanje: